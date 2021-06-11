在家都會中暑？潮濕天氣體感溫度增一倍　室內人體濕度最理想是…

撰文： 王靜瑩 最後更新日期： 2021-06-11 18:00

今個夏天特別炎熱，天文台在五月中已連連發出酷熱天氣警告訊號，打破本港五月最多的熱夜紀錄（即全日最低氣溫達攝氏28度或以上）。烈日當空，很多人都會盡量留在家中，但原來室內都有中暑風險，小朋友和老人家最高危！

熱衰竭是初步中暑症狀

我們常常聽到的「中暑」個案，其實大部分是較輕微的熱衰竭而非中暑，熱衰竭患者會大量出汗、面青唇白和感到暈眩，一般只要在陰涼處休息，大量補充水分和電解質飲品，症狀便會緩和；但如果不即時處理，便有機會進入中暑狀態，身體無法排汗降溫，可導致肌肉溶解、急性腎衰竭甚至死亡，必須立即求醫！

不論戶外戶內都有機會中暑！（unsplash）

別以為室外行山曝曬才會熱衰竭和中暑，其實家中空氣不流通，加上夏天潮濕悶熱，身體便會難以排汗，導致體感溫度比實際溫度高，有專家指出，在氣溫為36度、濕度高達100%時，身體因無法利用流汗散熱，體感溫度相當於63度！加上小朋友和老人的身體溫度調節功能較弱，在室內也會容易中暑。

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人體舒適濕度55%

想避免室內中暑和熱衰竭，第一步是保持室內空氣流通，打開窗戶，按需要開風扇和冷氣，第二步就是留意家中濕度。

Deerma智能負離子抽濕機

研究指出人體最舒適的濕度為50-60%，最佳濕度為55%，而超過80%便會體感溫度飇升，容易中暑，Deerma智能負離子抽濕機可以快速室內除濕，保持舒適濕度，更有乾衣和淨化空氣功能，一機多用，十分適合寸金尺土的香港家居，以後有了它就可以過一個清爽夏天啦！

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