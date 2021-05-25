兒童睡眠｜小朋友睡眠一個小習慣　隨時影響身高、增加近視機會

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-05-25 21:00

很多爸爸媽媽會擔心小朋友怕黑，於是在小朋友睡覺時也故意開啟小夜燈，方便小朋友入眠。不過原來小夜燈發出的微弱燈光已足以對小朋友造成負面影響，隨時導致近視和影響身高！

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1.生長激素水平下降 影響孩子長高

小朋友在睡眠過程中會分泌生長激素，但在燈光下生長激素水平會下降，令小朋友發育速度變慢，從而影響孩子長高發育。眼科專科余珊醫生亦表示，光線亦會令退黑色素減少分泌，會令小孩過早發育，個子不高。

2.影響睡眠深度

嬰幼兒長久在有燈光的場景下睡覺，他們眼部網狀激活系統會有所影響，以致孩子們每次的睡眠時間縮短，睡眠深度變淺而容易驚醒。

3.影響視力以致近視

美國賓州大學發表的一項研究表示，當兒童開著大燈睡覺，患上近視的比例高達55%，而開小夜燈睡覺的，患上近視的比例也有34%。相反，如兩歲前在黑暗房間睡覺，日後患近視比例只有10%。

眼科專科余珊醫生指出近年有不少研究都指出，2至3歲是小孩的成長階段，如睡覺時開著燈，即使有眼皮遮擋，亦只能擋去部份光線，仍有不少光線穿透眼皮及刺激到眼球，「當眼球接觸到光，睫狀體肌肉會一直處於崩緊狀態，有機會令眼球加長，增加近視機會。」另外，她建議父母哄小孩睡覺時可開著小燈，光線不要直射眼睛，當小孩入睡後便關掉。

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4.褪黑激素數量減少 致性早熟

人類大腦中有內分泌器官叫松果體，當夜間進入睡眠狀態後，松果體會產生大量的褪黑色素，有助抑制腺垂體促性腺激素的釋放，可以防止性早熟。但當眼球接觸光線，就會停止產生褪黑激，即時睡眠期間眼皮會遮擋光源，但眼球依然會接觸到光線。

時間過長會導致身體分泌出的褪黑素數量減少，導致女孩體內的卵泡雌激素提前出現分泌，以致出現胸部會過早的隆起，性器官也會提早發育等情況。

資料來源：https://www.nytimes.com/2018/03/05/well/family/children-sleep-light-melatonin.html

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