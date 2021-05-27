一田購物優惠日2021｜媽媽必掃童裝玩具嬰兒用品　卡通床單半價

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半年一度的一田購物優惠日2021於今日（27日)開鑼，一連7日除了每日會推出不同的限定優惠外，當中更會推出「30週年激抵換購」、「1折震撼筍貨」、「每日限定優惠」等優惠，媽媽們必搶！在一田購物優惠日的首日，一於入場睇下有咩必買推介！

（攝影：黃慧雯、陳詠燕)

全港12間分店及13個特別展場將會同步勁減，而在首日最抵買必數可以用$1,645(半價)換購Nintendo Switch主機套裝連Labo 3及Pikmin 3，每店限售3套，而在沙田店早在昨日（26日）黃昏6時已有人開始排隊，排第1、2是一對母女，目標就是購買Nintendo Switch。

而超市的優惠期更會延長至至6月9日，優惠分2星期推出，首設「$100任揀4件」及「買一送一」專區。「$100任揀4件」專區匯集日本糧油雜貨、泰國零食、美國飲品等多款精選產品，按喜好所需任選4件，無分價錢及種類；而「買一送一」專區更有多款澳洲美酒、中式保健食品及女士衛生用品等選擇，買一套最多慳$650！

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