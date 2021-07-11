萌爆娃娃音、cosplay迪士尼角色高手　3個必追可愛日本小孩IG帳號

撰文： Japaholic 最後更新日期： 2021-07-11 12:00

台灣在亞洲的生育率排行近年來總是敬陪末座，雖然自己不一定想生，但小寶寶的可愛療愈是大家都認同的，防疫期間沒事做，不如把這些可愛的日本寶寶IG追蹤起來，光是看他們的可愛照片就能治癒心情，在家的煩悶感都不見！

1. 可愛寶寶大集合 @babyful_official

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第一個必追帳號就有讓你點進去就會立刻按下追蹤的魔力！@babyful_official是一個集合了各種寶寶的育兒帳號，不管是小寶寶在哭哭的表情，還是各種可愛的穿搭、影片，都讓人不禁大嘆小寶寶怎麼那麼可愛，肥嘟嘟的臉頰真的是好想捏一把呀。

哭到癟嘴的小寶寶，好委屈，又好可愛，相機先拿出來錄下去就對了。

2. 兩歲小歌手 @nonochannel555

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就算沒聽過名字，也一定看過村方乃乃佳的影片。在童謠賞上一夕爆紅的村方乃乃佳，因為在唱歌比賽裏只有兩歲的小小身軀，與鋼琴不成比例的小小身體，形成超強烈對比，加上她靈活的隨着旋律擺動，用萌萌的奶音認真哼着旋律，讓人看了馬上融化、圈粉無數叔叔阿姨，總麼可以這麼可愛。

兩歲的乃乃佳最大的興趣就是唱歌了，不只有媽媽幫他經營的IG，還有YT頻道，在YT頻道里面就可以看出她對唱歌的熱情，甚至連韓文歌都難不倒這位可愛的小歌姬。

3. 神手媽媽的迪士尼服裝是標配 @tiahy__disney

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留意日本小孩IG一陣子的話，@tiahy__disney 是一個非常有名的帳號，除了小孩可愛外，最大的亮點是每次都穿着媽媽的手作迪士尼套裝出場，並且到迪士尼跟腳色本人拍合照。

這個帳號最難能可貴的地方之一還包括小孩逐漸在長大，還願意繼續穿着整套的迪士尼套裝，而且媽媽也願意一直為兒子製作各種角色的套裝。相信小孩子一定會留下很棒的童年回憶的。

可愛小孩療癒你的心

防疫再升級，留在家裏的時間變多了，也聽到各地父母傳來的孩子災情啊，不想自己生小孩，也可以追追別人家的小孩，看了就讓你心情滿分。

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