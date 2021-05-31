全家齊去AIA Vitality Park玩法式滾球　再同迪士尼公主合照打卡

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-05-31 21:00

近日疫情緩和下，不少大型活動相繼重新舉辦。AIA Vitality Park最近設有夏日園遊會活動，一家人可以在私人花園內大快朵頤，亦可以體驗各種經典草坪運動，最啱想放鬆一日的家庭。如果怕太熱，亦可以去美少女戰士或迪士尼公主的展覽，並購買主題精品！

The Lawn Club at AIA Vitality Park

位於AIA Vitality Park的The Lawn Club特設可容納4人、備有特大躺椅的私人花園，一家四口可以在私人花園中享用人氣漢堡店Shake Shack的美食，大人們更可以品嚐各種美酒。

賓客在私人花園享受愜意時光之際，亦可預訂私人草坪運動體驗時段。The Lawn Club預備了一系列經典草坪運動，包括法式滾球（Pétanque）、迷你高爾夫球（PutterBall） 及 梯子球（Ladder Ball）等。賓客亦可選擇布袋球（Cornhole），玩家可以輪流投擲填滿粟米粒的布袋到前方斜板上的圓洞中，眼界和準繩度缺一不可。槌球（Croquet）則是考驗手眼協調的運動，玩家需要使用木槌敲打以木材或塑膠製造的圓球，穿過環門即可得分。

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《劇場版美少女戰士Eternal》Pop-Up Gallery

美少女戰士迷翹首以待的《劇場版美少女戰士Eternal》將於6月3日在Netflix香港首映，《劇場版美少女戰士Eternal》Pop-Up Gallery將率先於首映前帶領各位走進電影國度，特設五大打卡體驗區。另外，場內亦設有會場限定精品店，數十款獨家設計的會場限定主題精品首度登場，如T恤、Tote Bag、iPhone手機殼和絲巾藝術畫等；又特意為各位帶來港台日近百款美少女戰士精品 ，勢必引起新一輪美少女戰士搶購熱潮！

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YOHO MALL 「Disney Collection Festival」

YOHO MALL於5月29日至6月27日期間呈獻「Disney Collection Festival」，以人氣迪士尼公主為主角，於商場中庭打造5大華麗打卡場景，5位迪士尼公主將以Q版婚紗造型登場，帶領訪客走進童話世界，見證一趟如幻似真的「童話式婚禮」！另外，場內還有Banpresto 「Disney Collection期間限定店」，多款精美迪士尼精品優先發售，購買指定精品更可獲贈限定禮品！大家既可以「打卡」影靚相，又可以將心儀的迪士尼角色公仔帶回家，迪士尼粉絲們萬勿錯過！