保良局陳守仁小學校長宣布提早退休 　新學年由高級副校長接任

撰文： 黃慧雯 許珞珩 最後更新日期： 2021-04-27 07:00

保良局陳守仁小學是位於油麻地的熱門直資學校，每年申請小一的學生人數更高達7千多，屬全港報名人數最多的小學！在2020-21學年校內一直傳出校長楊永明退休的消息，直到昨日（26日），楊校長向全校家長發通告，指自己會提早退休，任期直至今年9月1日，將會由同校的高級副校長周智銘接任。

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楊永明校長在教育界工作超過36年，2007年擔任保良局陳守仁小學校長，在任的14年間學校憑其勇於創新、敢於嘗試的教學理念，令學校辦得相當出色，也得到家長的認同，由於學校的學費在直資小學中最便宜，因此被家長譽為「平民國際學校」。

保良局陳守仁每年小一報名人數更是全港直資及私立小學之冠，達7千多人，學校只收取165名學生，平均約45人爭一個學位，競爭相當激烈，當中不少家長更非常認同楊校長的教學理念，因而希望子女入讀。

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副校長將接任校長一職

楊校長在4月26日向家長發通告，表示自己會提早退休，任期至今年9月1日，他更指很開心能與一班專業的老師及團隊一起工作，也有一班支持學校的家長、學生及校友，一起組織這個大家庭。他更稱：「隨着綜合游泳池完工，學校是時候展開新的一頁。」他更宣布在2021-22學年將由高級副校長周智銘接任校長一職，但仍有待教育局批准。周智銘副校長在1999年加入保良局陳守仁小學，在該校任教22年，對於學校的運作也相當熟悉。

退休後會繼續進修

對於楊校長退休，家長反應正面，有兒子就讀2年級的家長說：「知道周副校理念同楊校長差不多，而且周副校已經在學校任職多年，經驗豐富，熟悉學校運作，對佢有信心。」

楊校長指自己退休後會繼續進修「退而不休」，「我可以肯定的是，會掛念你們每一個人及昔日的快樂時光。」他更強調：「Once a Camoesian, Always a Camoesian!」

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今年面試內容如下：