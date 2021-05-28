英華小學校長分享男孩教養貼士　3招培育有心有品|Karen 教養信箱

撰文： Karen媽媽 最後更新日期： 2021-05-28 12:00

二零二一年五月二十一日，香港教育領導協會(HKAEL) 與「01空間」合辦的網上講座「與校長Live Chat」系列的第二場。講座的主持人是播道書院總校長暨香港教育領導協會主席盧偉成，而嘉賓是英華小學校長陳美娟。主題是「男女教養大不同？男孩就要放養？」。當晚，兩位校長除了教導家長如何幫助孩子選擇合適的學校之外，還分享3個培育「有心有品」男孩必備條件。

必備條件1: 有「情商」

陳校長表示家庭教育是培育高「情商」孩子的要素。她指出孩子應先從家中學會自律，學習自己管理自己(包括: 情緒管理)，重點是懂得識別自己的情緒和控制負面的情緒。她再表示孩子在校裏學會認知他人情緒，與人相處之道。家校合作幫助孩子提高「情商」，共同培養孩子有處理相互關係的能力。陳校長重申孩子有「情商」的重要性是她最怕孩子「叻到無朋友」。

必備條件2: 有「風度」

另外，陳校長指出男孩子應像盧校長般謙卑，才算是有「風度」。她表示家長應培養孩子感恩之心，孩子自然懂得尊重、欣賞和感激身邊的人。陳校長重視培育孩子的同理心。她認為孩子懂得與人分享，才會慢慢發展出美好的言談舉止和儀態，這就是她眼中的「風度」教育。

必備條件3: 有「目標」

最後，陳校長認為好勝的男孩對自己有要求，懂得為自己設定「目標」是優點。她建議家長應教導好勝的男孩「輸得起」，讓孩子在失敗和跌倒過後學會自我肯定及面對挫折。當晚，兩大校長異口同聲地教導孩子在輸贏後都做一個賽後檢討。盧校長更補充孩子應藉着檢討的過程中欣賞自己及他人，再發現自己的弱點及原因，從失敗和跌倒中追求進步。這才是品德教育的核心「目標」。

在講座中，盧校長分享了自己與女兒一次到花店買花時遇上女兒發脾氣的經歷，讓我看到他善用「正面管教」中和善而堅定的教養方法。盧校長指自己將這經歷視為管教孩子的好機會。當年，他處理孩子情緒問題的成功關鍵在於他的陪伴和關心，從而讓女兒感受到他的父愛，也學會管理自己的情緒。當中，盧校長成功做到管教孩子的同時，提升孩子自我情緒控制的能力，最重要的是維繫良好的親子關係。

Karen媽媽（專頁：KIDS N YOU）

KIDS N YOU創辦人、資深認證家長導師、香港教育領導協會專業夥伴、教養專欄作家。Karen曾籌辦多場校長講座 (拔萃女書院、港大同學會小學、聖士提反書院、英華小學、真道書院、救恩學校（小學部）、優才（楊殷有娣）書院小學部、德萃小學、香港靈糧堂幼稚園等)。Karen畢業於英國里茲大學食品研究及營養學理學士及倫敦帝國學院國際健康管理學理碩士。育有一子一女的她深入了解各學校的辦學理念和教學實踐，並持續進修「正向心理學」、「正面管教」和「進念思維」。着重運用性格優勢，深信以「不打罵、多鼓勵」的教養方式可培養身心靈健康的新一代。

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