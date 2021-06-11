親子離島遊｜長洲食盡街邊小食玩歷奇活動　梅窩海灘玩水再食海鮮

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-06-11 12:30

最近天氣開始炎熱，最啱和小朋友一起去戶外玩水！長洲作為香港人最常去的離島，除了吃當然還有不少適合小朋友去的地方！而同樣位於離島的梅窩亦有很多親子好去處，爸爸媽媽可以和小朋友玩足一日！

長洲玩水消暑

長洲最為大家熟悉的就是就是度假屋和長洲糯米糍等傳統美食，還有水質清澈的東灣泳灘，最啱一家人一起去玩足一日！按圖即睇長洲親子一日遊推介路線：

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除了以上路線，亦可以去西園農莊玩足兩日一夜！西園農莊集玩樂和營舍，西園農莊裡面有很多不同的活動及設施，有遙控機動船/風帆船、手工藝工作坊、野外製作叫化雞、滑步車、非洲擊鼓工作坊、脆脆雞蛋仔等；除此之外，西園農莊還有歷奇活動，包括樹頂走廊、平衡車體驗、越野平衡車、草地障礙弓防箭、森林弓防箭、泡泡足球、沿繩垂降體驗、馬騮上樹，每一個項目另外收費。

營地每晚6點都會舉行免費的營火會。負責人表示，大部份活動都需有教練在場指導，故預訂前最好先說明會參加哪一項。另外，農莊還可以進行BBQ，大家可以事前向農莊訂購燒烤食物，營區內不可用戶外煤氣爐生火煮食。

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梅窩睇瀑布再食海鮮

和長洲相比，梅窩比較清靜，不過其實梅窩亦有不少適合小朋友去的地點，例如銀礦灣瀑布及銀礦洞，亦可以去銀礦灣泳灘游泳加睇日落！梅窩亦有很多特色餐廳，玩完可以食餐豐富晚飯！按圖即睇梅窩親子一日遊推介路線：