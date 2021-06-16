Staycation｜暑假親子glamping玩轉2日1夜　一家四口最平$1600

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-06-16 20:30

還有1個月就到小朋友最期待的暑假，受到疫情影響，今年依舊沒有機會出國旅行，但小朋友放假最怕閒賦在家，想他們有地方放電，又嫌宿營場地設施沒新意？不如試試Glamping（豪華露營）！不需有露營經驗，也不需要攜帶沉重的露營裝備，只因營地一應俱全，和孩子兩手揈揈、盡情玩樂就可以。

長洲西園

西園位於長洲西南角，主打四種主題的營區，包括印第安營區、南非營區、觀星圓拱屋營區和蒙古包營區，全部都有配套設施。如果想享受更原汁原味的露營體驗，還有BYOT ( 自攜營具)以及PYOT (營具租用)的計劃可供家庭選擇，而且園內的活動相當精彩，大家可以玩弓箭、平衡車等等，不過需要另外收費。

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PARK Nature

PARK Nature 世外公園生態農莊位於新界錦田，提供特別訂造的豪華露營車，每架露營車設有開放式休息/用餐區，可容納六人。露營車設有兩間臥室 - 兩張雙人床和一張雙層床，毗鄰淋浴和衛生間。另外更有一款黃色露營車可以讓大家攜同寵物一起前往。

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小白兔音樂農莊

小白兔音樂農莊推出戶外露營體驗，由專業導師教導大家野外求生訓練、紮營等技巧，訓練小朋友團隊精神。爸爸媽媽更加可以和小朋友一起在帳蓬下享受親子樂，體驗原始人生活。參加者能夠體驗竹筒燒烤，農莊亦有很多設施例如親親小動物、鞦韆、沙池等等，小朋友一定樂而忘返！

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貝澳露營車會（JK Club）

位於大嶼山南部貝澳的JK Club毗鄰芝麻灣郊野公園、鳳凰山和貝澳泳灘，位於一片大草地上，不但風景優美，而且很有機會見到水牛在附近的紅樹林出現。設有六輛設備齊全的英式露營車，在這裏除了可以BBQ之外，更有不同的戶外活動，讓小朋友親親大自然，趁假期放放電。

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海迎灘露營車

海迎灘位於大嶼山長沙海灘，面積超過三萬平方呎，面向連綿3公里灘岸，環境優美舒適。每架露營車可入住2人至5人，設施齊備，備有冷氣、雪櫃、冷熱水、WIFI和梳化床鋪，而且私隱度高，車外有獨立戶外空間。步行5分鐘到達海灘，設有公共浴室，也有救生員駐守。