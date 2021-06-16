學平衡車好過兩輪單車？學懂後更易掌握游水溜冰 附課程場地推介

撰文： 王靜瑩 最後更新日期： 2021-06-16 18:00

小時候學單車總是先用輔助輪，習慣了才拆成兩輪單車去踩，但原來這種學單車方法讓小朋友感到失去平衝的恐懼，反而對單車卻步；近年便流行平衡車，不只容易過渡至單車，還可鍛鍊肌肉和反應，更易掌握其他運動！

2歲就可接觸平衡車！

以往小朋友學單車都是先學會用踏板再學平衡力，拿走輔助輪後很容易會失平衡跌倒，有些小朋友或者對跌倒產生恐懼，這種「先易後難」的學習方法令他們不願再學單車，至於平衡車則靠小朋友用跑步姿勢控制車子，先著重訓練平衡力，又比起兩輪單車不易跌倒，待熟習後才轉踩單車使用踏板。

平衡車相對易學簡單，外型輕巧，一般2歲小朋友已可接觸，在體能方面打好基礎。

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全新4.5萬呎平衡車戶外場

平衡車有別於單車，若幼兒在大人的單車徑和單車公園上踩平衡車，很容易發生危險，因此家長最好帶小朋友到平衡車專用公園遊玩，早前屯門商場上蓋新開逾4.5萬呎的戶外運動共享空間，集結盤球和平衡車用途，亦劃分其他地帶讓用家自由發揮，大人小朋友也可盡情放電！

地址：屯門湖翠路201號兆禧苑停車場上蓋

開放時間：早上7時至晚上10時

費用：免費

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同場加映：平衡車證書課程

還未想好今個暑假為小朋友安排甚麼節目？不如讓他學這款新潮又健康的運動——平衡車吧！香港平衡車訓練學院開設「兒童平衡車暑期證書課程」現已接受報名，它一共8堂課程，由專人指導小朋友使用平衡車的技巧，甚至可報名比賽，增強小朋友的獨立能力和自信心，現時經「01空間」報名還可減$100，名額有限，先到先得！立即報名👉🏻https://bit.ly/3gAloJr

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尾站——大水坑站至烏溪沙站：踩單車、玩石灘