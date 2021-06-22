鍾嘉欣曬父親節家庭照　囝囝同老公勁似樣　盤點娛圈餅印星二代

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-06-22 14:06

父親節剛過去，不少星爸媽均與孩子共聚天倫。鍾嘉欣今日便貼出家庭照，感謝丈夫為家庭的付出，細仔Jared更愈大愈似爸爸！還有哪位星二代，跟父母餅印一樣？

鍾嘉欣老公與囝囝勁似樣

鍾嘉欣今日於IG貼出父親節的家庭照，表示丈夫是個用功工作、愛護家庭的好爸爸，向他表示感謝，又大呼「We love you Daddy!」。貼文中看到丈夫與一對仔女過節，孩子更畫了心意卡送給爸爸，十分溫馨。鍾嘉欣亦貼出丈夫在孩子不同階段的生活點滴，可見囝囝Jared愈大愈似爸爸，囡囡Kelly亦與鍾嘉欣餅印一樣。

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岑麗香老公與囝囝餅印

岑麗香於上月宣佈細仔小腰果出世，一家四口樂也融融。她於昨天（21日）貼出家庭照，簡單一句「「♥️you’re the best♥️#happyfathersday」，散發幸福甜蜜。香香又貼出老公同大仔Jacob的相處點滴，可見囝囝與爸爸亦愈來愈似樣。

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吳若希老公與細仔 Kylian超似樣

早前吳若希貼出細仔何少弘（Kylian）的正面照，只見Kylian眼仔碌碌，一雙單眼皮的眼睛和爸爸何兆鴻非常相似！連吳若希也經常表示Kylian長得像迷你版老公，甚至稱呼Kylian為「細何生」。

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張繼聰童年照與囡囡張靖餅印

謝安琪囡囡張靖（Kaka ball）是非常受歡迎的星二代之一，萬千寵愛在一身的Kaka Ball 轉眼間已經4歲，日前謝安琪在kaka ball 的個人ig貼出生日照，只見正面樣貌和哥哥張瞻及爸爸張繼聰非常似樣，3人猶如餅印一樣。

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陳茵媺童年照與細女Camilla餅印

陳茵媺早前就分享過自己小時候的照片，被發現與囡囡Camilla長得一模一樣，簡直是餅印！其實陳茵媺經常分享和囡囡Camilla的合照，只見眉眼間非常相似，囡囡就像年輕版的陳茵媺！

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呂方囡囡Emma雙眼似足爸爸

呂方與有「網絡買餸天后」之稱，擁有半億身家的太太伍惠寶（Rainbow）誕下囡囡Emma，早前Rainbow貼出多張家庭照，只見Emma面仔圓圓，非常可愛，其中雙眼似足爸爸，鼻仔就似媽媽。

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胡杏兒細仔Ryan超似樣

胡杏兒今日貼出一張自己和細仔Ryan的對比照，二人同樣露齒笑望向鏡頭，杏兒更問網民「像嗎？」，陳敏之、鍾嘉欣、苟芸慧、楊茜堯（前名：楊怡）、黃智雯等人都留言表示非常似，有網民更分析「哥哥似爸爸，弟弟似媽媽」。

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Coffee老公與囝囝翟伯伯餅印父子

Coffee 林芊妤早前貼出自己的童年照，有網民表示很像囝囝伯伯。不過另一張Coffee 和老公的合照中，網民發現伯伯和爸爸樣子才是真正的相似，猶如餅印一樣！