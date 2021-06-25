LEGO拼砌比賽｜6歲女童創作拼砌演說樣樣精　爸爸：2歲已坐定定砌

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-06-25 12:30

LEGO必然是小朋友成長中不會缺少的玩具之一，著名腦科學專家Yvonne Caldera曾指出，「小朋友玩玩具積木，已不是疊起來那麼簡單，而是能充分鍛煉孩子的空間推理能力。」 遍佈全球不同地區的樂高探索中心，均有一個傳統，就是選出該站的拼砌小達人，香港站經歷一個月時間的招募，在逾500位參加者遞交畫作中，挑選出19位小朋友，進入總決賽。19位參賽者要即場施展渾身解數，在限時40分鐘之內砌出自己創作的LEGO作品，更要用1分鐘時間，口述表達作品的創作意義，經過多番考驗後，最終選出11名入圍的拼砌小達人，年紀最細的只有6歲。 攝影：歐嘉樂

參賽的小朋友在過5關斬6將之後，11人正式成為 2021 年度拼砌小達人，在未來一年成為香港樂高探索中心的大使，同時獲得兩張香港樂高探索中心全年通行證，以及出席特別活動的機會，更可以與模型拼砌達人梁進業學習，一起進行更多 LEGO創作。



計分準則

大會評判之一的香港樂高探索中心總經理麥婉嫻指出參賽者要在4個主題中揀選自己喜歡的主題，包括「我喜歡的遊樂場」、「我喜歡的香港地標」、「我喜歡的公園」及「未來交通工具」，並要設計畫作中表達自己的創意，還要加上文字輔助主題，第一輪比賽小朋友在家中以畫作表達，第二個環節是有時間限制，即場在40分鐘之內用LEGO砌出作品，最後環節是用1分鐘的演講時間，用說話描述作品。

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麥婉嫻說：「當中比較多小朋友揀未來交通工具這個主題，而且他們都會用環保的角度出發，以愛護地球的概念創作，看到小朋友對未來都會有憧憬，而我們的評分標準主要是看小朋友的創意、設計意念是否原創、不抄襲、拼砌時的態度與設計圖的吻合道及對Lego的熱愛度，最後表達今次設計的理念及作品介紹時，小朋友的語言清晰度及組織能力，我們希望每個年齡都有小朋友入圍，不想結果一面倒。」

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突破思想空間

經常與小朋友交流的模型拼砌達人梁進業表示：「全部小朋友都是用同一款classic LEGO，需要考小朋友臨場時，可否打破顏色與材料上的限制，這也是LEGO創作的重點，希望小朋友可以突破思想空間，製作出不同的作品，這就是一個很有趣的玩具，小朋友可以跟着圖樣去砌，但當不用的LEGO裝在一起的時候，小朋友又可以創作到新的作品出來。」

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爸爸也是LEGO迷

在入圍的拼砌小達人中，年紀最細的是6歲周一熹，一熹的爸爸表示女兒兩歲的時候已經常常看着他砌LEGO，「當時她已經可以學坐定定，因為有時2歲的小朋友會將LEGO放入口，但她也不會，隨着年紀長大，我亦給她不同系列的LEGO，因為今日要返學，我們都掙扎是否出席，最後看到她很想參加，我們由屯門坐的士來。」

一熹媽媽笑指女兒向來不喜歡公主系列，「她喜歡Superhero Spiderman，會在作品中加入爬牆放網的元素，又喜歡將自己創作的房間再講一次給我們聽，只要她完成自己的功課，每日都會安排時間讓她玩，砌LEGO是很好的親子活動。」

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