暑假好去處│屁屁偵探特展變身小偵探　動画藝術祭欣賞得獎動畫

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-06-27 13:05

來到6月尾，又是為小朋友準備暑假活動的時候，首個屁屁偵探特展現已登陸香港，是喜歡查案的小朋友必去好地方。而一年一度的MOViE MOViE anifest動画藝術祭亦已展開，大會獨家搜羅出色國際得獎動畫；兩個活動也無懼日曬雨淋，可以歎住冷氣享受暑期活動帶來的樂趣。 攝影:黃寶瑩

深受小朋友喜歡破案「屁屁偵探」系列叢書在日本發行量已累積超過900萬冊，早前於4月更在台北舉行「屁屁偵探噗噗！與屁屁偵探完美破案！」特展，入場人次接近10萬。

由即日起至9月26日期間，「屁屁偵探特展-香港篇」登陸將於將軍澳中心，大家毋須遠赴台灣，亦能展開探險之旅，破解不可思議的謎團。

全場有7個展區及10個任務讓小朋友參與，神出鬼沒又古靈精怪的怪盜U發出的預告信，打算要偷走期間限定的「黃金珍珠奶茶」，一眾小朋友請跟屁屁偵探及布朗，帶著偵探手冊與放大鏡，發揮偵探潛能與邏輯推理能力去追蹤蛛絲馬跡，循著預告信與各種爆笑線索一步步抽絲剝繭，與屁屁偵探一起完美破案。

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除了精彩的展覽內容外，會場更特設全港首間屁屁偵探期間限定店，網羅多款周邊商品，更會推出一系列香港獨家限定商品，琳瑯滿目的種類囊括潮流服飾、戶外用品、文儀用品及日常小物等。

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一年一度的MOViE MOViE anifest動画藝術祭 2021，由即日起於MOViE MOViE Pacific Place、MOViE MOViE Cityplaza及PREMIERE ELEMENTS舉行，為大小朋友搜羅多齣來自世界各地的多元化人氣得獎動畫，包括全新閉幕電影緊接日本上映之《鱷魚君最後的100天》，現已加開《理大動畫十年精選展映》、《鼻子：史太林與異見者之歌》及《千年一問》場次，更特別與「動畫支援計劃」攜手呈獻應屆得獎佳作，讓大家可以與本地動畫師見面互動，投入動畫世界。 (圖片由受訪者提供)

不得不提是原著在日本爆紅的Twitter漫畫《100天後會死的鱷魚》登上大銀幕，動畫版由《屍殺片場》導演上田慎一郎及福田美由紀夫妻檔上陣，可愛筆觸畫出鱷魚君與動物朋友的日常，同時倒數生命的最後100天，幽默風趣又發人深省。MOViE MOViE anifest動画藝術祭2021將緊接日本上映，於 7月25日隆重呈獻《鱷魚君最後的100天》為閉幕電影。

點圖即睇MOViE MOViE anifest動画藝術祭 2021適合親子入場電影推介:

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按圖即睇5個區域分別有咩玩：

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