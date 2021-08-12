暑假宅在一樣可與孩子玩得精彩　一張紙一盆水識玩1至6歲都啱玩

閒閒沒事在家最怕的就是無聊，人一無聊就容易顯得心煩氣躁！孩子也是一樣，當彼此都是煩躁的個體碰撞在一起時，衝突只會多不會少，加上孩子對於生活的安排能力尚未穩定建立，這時最好的方式就是直接幫忙孩子做好居家的遊戲規劃。



暑假宅在家也可一齊玩的親子遊戲！（點擊下圖了解更多！）

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5項宅在家親子遊戲，輕鬆應付孩子不吵鬧

孩子與家長宅在家不用怕，居家生活的5項遊戲，每一項都能讓孩子迅速安靜下來，快試試看！

1.浴缸玩水

玩水是每位孩子與生俱來的本能。水本身柔滑的觸感，可以幫助孩子達到穩定情緒的效果；水具有重量與阻力，可以增加孩子肢體動作與肌肉力量的展現；水是無形的，更可以添加孩子的想像與創造力。若您能在夏日來臨時，在家中安排一場浴缸玩水遊戲，您會發現孩子會玩到不想出來。

針對不同年齡的孩子，您可以這麼做：

1～2歲孩子：

平衡穩定不高，為了安全起見，浴缸內要有止滑的措施，水深到足踝高度，再放置可以敲打的玩具，孩子就會開心用著雙手或是拿著玩具不停拍打水面。

3～4歲孩子：

探索欲提升，浴缸內可以放入一些容器，或是不同類型的玩具，孩子就會不停的使用器具舀水、倒水，或是不斷嘗試哪個玩具可以漂浮，哪個會沉入水底。

5～6歲孩子：

活動量增大，可以帶著孩子玩起水戰遊戲，由孩子策畫可以運用的道具，為自己擬定一場完美的作戰計畫。



2.投擲紙球

投擲是許多孩子喜歡玩的遊戲項目，投擲可以讓孩子感受自身的力量，享受動作發展的樂趣，更可以在投擲後的視覺回饋找到成就感，當孩子的投擲技巧越高，更可以為空間概念與手眼協調打下基礎。若您能在家中為孩子準備不同的紙球投擲，您會發現孩子會玩到不想罷手。

針對不同年齡的孩子，您可以這麼做：

1～2歲孩子：

可以在維持平衡下將球隨意往前拋出1公尺遠的距離，在家可以跟孩子玩起你丟我撿的遊戲，讓孩子享受力量與視覺追蹤的樂趣。

3～4歲孩子：

可以高舉過肩對準2公尺的目標投擲，在家可以為孩子準備不同大小的紙球與籃子，讓孩子在嘗試中認識空間距離與力量使用。

5～6歲孩子：

投擲動作越來越成熟，也越來越精準，在家可以由孩子自己選擇投擲的距離與目標物，激發孩子計畫組織的形成。



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3.爬行桌椅隧道

爬行是許多孩子必經的動作歷程，它可以促進雙側協調的發展，為未來的動作技巧打好基礎，也可以提升雙手臂的肌肉力量，為往後的手部操作最好準備，更可以探索環境、認識空間，並增進計畫執行的能力，若您能運用桌椅為孩子打造爬行隧道，您會發現孩子會玩到不亦樂乎。

針對不同年齡的孩子，您可以這麼做：

1～2歲孩子：

動作發展正在起步中，可以結合找尋玩具的契機，誘發孩子進行桌椅隧道的探索，不過當下要多留意孩子是否會撞到受傷。

3～4歲孩子：

動作敏捷性提高，可以透過不同傢具的排列組合，創造不同的隧道型態，讓孩子體驗遊戲的創作，也增添探索的樂趣。

5～6歲孩子：

動作技巧已趨於成熟，可以由孩子自行選擇隧道排列方式，再導入故事的包裝，豐富探險情境的氛圍與想像。



4.積木創作

積木對孩子而言就是一項好玩的玩具，操作過程可以增加手部肌肉力量、抓握技巧與手眼協調，積木組裝也是一項創作，可以啟發孩子的想像、空間邏輯、計畫組織能力，在家您可以為孩子準備適合的積木，您會發現孩子會玩到愛不釋手。

針對不同年齡的孩子，您可以這麼做：

1～2歲孩子：

認知發展剛在萌芽，您可以拿著輕巧又安全的積木給孩子敲打、組裝或是拆解，讓孩子有機會認識物體與手部操作概念。

3～4歲孩子：

認知概念正在建構，您可以讓孩子自由創作，也可以透過示範讓孩子仿造，藉由有趣的組裝內容，誘發孩子的專注力與持續度。

5～6歲孩子：

認知表現越來越穩健，您可以給予孩子一個主題，也可以賦予自由創作，藉此了解孩子的能力、喜好、心理，以及想表達的事。



5.蠟筆圖畫

畫畫是大多孩子都喜愛的操作項目，在家您可以準備一張壁報紙或是塗鴉本，以及不同顏色的蠟筆，讓孩子可以盡情圖畫，透過手部揮灑，獲得抓握技巧與手眼協調；透過蠟筆選擇，認識顏色與自主性；透過圖畫創作，學習空間概念與規劃，圖畫當下，您會發現孩子會玩到流連忘返。

針對不同年齡的孩子，您可以這麼做：

1～2歲孩子：

塗鴉開始階段，以執行手部操作與因果關係為主，圖畫內容較無意義性，在家您可以多製造機會讓孩子享受塗鴉的樂趣。

3～4歲孩子：

命名塗鴉期，孩子圖畫時會伴隨口語的描述，在家您可以陪伴孩子創作的同時，引導孩子多作出表達，增加親子關係。

5～6歲孩子：

能畫出物體的特徵，也能運用繪畫呈現組織性的想法，在家您可以與孩子一起編織故事，激發孩子的想法，促進智能發展。



為了應付孩子不吵不鬧，當然還有許多不同的居家親子遊戲，只不過這些遊戲可能需要由您帶領孩子一起去發掘。相關文章：孩子扭買玩具、搭車時吵鬧怎辦？ 4大處理在街扭偈方法爸媽必學

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：治療師激推5項居家親子遊戲，好玩度破表！1～6歲玩法各不同，玩出發展大躍進】