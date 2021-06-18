小孩在家吵鬧失控媽媽快崩潰　最後派「牠」出場子女立即靜下來！

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-18 09:00

新冠肺炎疫情未歇，全台三級警戒又延長兩周，同時中小學繼續停課到7月2日，等同提前放暑假，讓許多家長崩潰。有位家長發文抱怨，面對家中3個小惡魔「媽媽吼到心很累」，最後只好出動家中飼養的兩隻鵝「鎮壓」，小孩嚇得縮在牆角大哭。上萬網友看到畫面笑翻，多位家長跪求「租我兩天吧」。

這位媽媽怎樣以一招令子女聽話？（按圖了解！）

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一位家長在《爆廢公社》發文抱怨，「家裡的小孩因疫情被困在家裡無法出門玩，講不聽管不動，吵到屋頂要掀開了」，每天吼小孩到心很累，最後「只好放鵝咬人了」。

從原PO所發的照片中，兩隻大白鵝表情嚴肅，像是風紀股長般巡視，另一張照片裡，3名小孩躲在牆角，其中兩名小女孩哭喪著臉，還拿著抱枕防衛，防止白鵝靠近，看來已成功被壓制，原PO還強調「我家小孩只有家鵝能鎮壓」。

貼文一出笑翻上萬網友，對原PO這招「養鵝防擾」，留言表示「這個經典，笑死」、「鵝子和女鵝就是得鵝來管就對了」、「好可惜我家還是小鴨，來不及長大去咬小怪獸」、「看著小孩崩潰的臉很療癒欸（只有被搞瘋的家長才懂）」。

還有許多同感心累的家長，直接跪求「請問鵝可以出租嗎？」、「租我兩天吧」、「請問一下那兩隻鵝租借一小時費用大約多少？」，唉嘆「這麼晚才貼出來！停課第一天就要告訴大家了！立馬團購活體鵝！」

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