暑期限定│比得兔主題親子下午茶食住打卡　再玩遊戲攞戲飛

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-06-30 18:00

全球最受歡迎的兔仔「比得兔」來香港陪大家放暑假，由長青同名童書改編，以真人混合電腦特效動畫的《比得兔2：走佬日記》於 7月1日上映；帝京酒店餐廳酒吧Lion Rock更以電影及角色為靈感，推出主題鹹甜美點的下午茶，讓家長可與小朋友睇好戲之餘，再享受可愛精緻的下午茶，渡過溫馨又涼快的夏日。 攝影:黃舒慧

由2021年7月1日至9月30日起，位於旺角的帝京酒店餐廳酒吧Lion Rock聯乘《比得兔2：走佬日記》，推出以電影故事及角色為靈感的鹹甜美點下午茶架，讓大人小朋友可以度過一個悠閒的午後時光。

在整份下午茶中，兩位小朋友也對像玻璃盒的茶架感到興趣，二人更都有不同喜好，男孩子Joahnn喜歡鹹點，特別是「炸芝麻三文魚手指伴沙律醬」及「蘇格蘭蛋伴茄醬」，而女孩子Cherelle就喜歡「甜品香橙甘筍芝士蛋糕伴朱古力比得兔」，蛋糕外型是甘筍，但原來是充滿橙香的蛋糕，而最令兩個小朋友期待就是像真度極高的比得兔朱古力，他們想吃但又不捨得吃，而最特別之處是，廚師準備了乾冰，令蛋糕製造出煙霧瀰漫的夢幻效果，媽媽必須要在煙霧消失前盡快拍照打卡，為小朋友驚喜一刻留念。另外，「焦糖蘋果慕絲蛋糕」及「紅菜頭奇亞籽棒棒蛋糕」，是蘋果及紅菜頭造型的甜品，同樣吸引大人與小朋友，是不可錯過的精緻甜點。

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最抵優惠低至８抑

凡惠顧兩位用套餐，每位可獲贈帝港酒店集團X《比得兔2：走佬日記》童話曲奇(總值HK$118)。另提供下午茶外賣及外送服務，下午茶連四層架，大家即使安坐家中都可滿足品嚐美食及影相打卡的慾望。現於網上商店訂購更可享8折優惠。

玩遊戲請睇戲

另外，由即日起至7月5日，只要登入帝京酒店Facebook參加「帝港酒店集團 X《比得兔2: 走佬日記》有獎遊戲」，回答簡單問題及完成以下步驟，即有機會贏取《比得兔2: 走佬日記》電影換票証兩張。帝港酒店集團旗下之4間酒店的大堂更設布大型得意打卡玩，大家吃飽飽之後也不要錯過與電影主角拍照留念。

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帝京酒店 Lion Rock 聯乘《比得兔 2 ：走佬日記》夏日奇緣下午茶詳情 供應日期：2021年7月1日至9月30日（下午2時半至5時） 價錢：HK$508（2位用）價錢、HK$270 （1位用）*另收加一服務費 地址：九龍太子道西193號帝京酒店3樓香港帝京酒店餐廳酒吧Lion Rock

必睇親子好戲《比得兔2》兩大型爸粵語配音

改編自長青同名童書，全球最受歡迎的兔仔「比得兔」在今個暑假再現大銀幕，由上集原班人馬開心回歸，帶來第二集真人混合電腦特效動畫的《比得兔2：走佬日記》(PETER RABBIT 2: THE RUNAWAY) ！粵語配音版亦再度請來森美及陳豪拍住上，分別聲演兩位兔仔主角：招積的比得（Peter）同傻更更的賓仔（Benjamin）。

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《盛夏友晴天》

迪士尼與彼思繼《玩轉極樂園》、《靈魂奇遇記》後，又一真摯動人原創動畫《盛夏友晴天》，電影將於6月 24日上映，《盛夏友晴天》由彼思短片《月亮》（La Luna）金像提名導演恩里科卡薩羅薩（Enrico Casarosa）的自身經歷所啟發，恩里科在意大利熱那亞（Geona）成長，童年深受日本動畫大師宮畸駿影響，令他的作品不僅充滿歐洲風情，更擁有令人會心微笑的奇妙想像力。非常陽光的異國風情畫面，配合熱情的意大利音樂，好讓觀眾享受電影同時也仿如去了歐洲渡假。

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《太空也入樽：改朝換代》

結合真人與 CG 動畫的最新作《太空也入樽：改朝換代》將於7月15日上映，由NBA傳奇球星LeBron James飾主演，講述為了救兒子，必須與樂一通卡通人物組隊打籃球，只是他的夥伴對籃球一竅不通，為了心愛的家人，他只好期待「豬隊友」能快速變成「神隊友」的故事。

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《波士BB 2細祖》

17年由夢工場動畫公司製作的《波士BB》熱潮席捲香港，大收4100萬港元榮登年度最高票房動畫亞軍。由環球影業發行的電影續集《波士BB 2細祖》(The Boss Baby: Family Business)將於7月22日上映。講述Tim仔剛出世不久的超萌細女Tina，原來是BB集團新一代特工，任務是要揭穿家姐學校創辦人的神秘詭計。

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《汪汪隊立大功》

2013年在美國首度播放的《汪汪隊立大功》(PAW Patrol)，描述主角萊德拯救了六隻小狗，更把牠們訓練成本領高強的狗狗巡邏隊，合力保護冒險灣。由於動作場面豐富，故事既具刺激冒險元素，亦有爆笑輕鬆情節，推出後大受歡迎，是近年在全球各地人氣高企的電視動畫系列。《汪汪隊立大功大電影》(PAW Patrol : The Movie)，是系列首部躍登大銀幕的作品，由原創班底傾力製作，勢必在全球掀起新一輪汪汪熱潮。電影將於8月19日上映。