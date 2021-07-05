電子消費券｜烹飪手工藝、卡通主題　推介3間酒店親子Staycation

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-07-05 20:30

踏入7月，家長都正為孩子安排暑假活動，加上政府派發的5000元電子消費券，一家大細就可以趁機去酒店玩2日1夜。多間酒店在暑假推出一系列親子Staycation計劃，香港東涌世茂喜來登酒店的「夏日學院住宿計劃」集手工藝活動、烹飪班和遊樂於一身；香港港麗酒店及黃金海岸酒店則以卡通作招徠，分別聯乘童裝品牌Momonittu及Peppa Pig，推出饒富童趣的住宿計劃。 攝影：鄧煥儀（部分相片由酒店提供）

香港東涌世茂喜來登酒店 烹飪X手工藝

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由7月12日至8月27日期間，香港東涌喜來登酒店將舉辦多個有趣的手作工作坊，讓家長們透過不同活動，啟發孩子們想像力，共享親子樂。活動包括面部彩繪，以及各項手工藝活動，如鎖匙扣、馬賽克杯墊、粉彩、草帽、蠟筆項鍊和立體黏土創作、美甲等。

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另外，每天早上將有由酒店甜品師傅及點心師傅親自教授的中西式烹飪班，讓大人小孩親身製作甜品及點心，包括曲奇餅、杯紙蛋糕、洛神花蜂蜜椰汁糕、柚子蝦餃等。

若孩子是好動一派，可到宴會廳的躍動遊樂區。遊樂區內有各式活動，如氣墊球、足球九宮格、射箭以及各項充氣遊戲，如迷宮、迷你充氣騎馬，讓孩子放電。

價錢：兩位成人及一位小童，可以房價每晚港幣$1,750+10%起，入住豪華客房一晚連嶼坊自助早餐及港幣$600酒店餐飲消費額，並免費參與夏日學院多項活動。

查詢：2535 0035

香港港麗酒店X Momonittu

由即日至8月31日，香港港麗酒店聯同童裝品牌Momonittu推出夏日家庭住宿專案「Little Conrad by Momonittu Staycation」，計劃適用於四人家庭，賓客可在由Momonittu設計、以玩味動物圖像打造的豪華客房或套房住宿一晚。每房將提供一份Momonittu迎賓禮物套裝，內有拼圖方盒、可愛玩偶等。酒店亦會準備Momonittu果撻、兒童浴袍和拖鞋，讓小孩投入玩樂世界。

家長可帶孩子到專為小朋友而設的「Little Conrad Zone」玩樂，區內分成三個主題，包括讓孩子盡情放電的「Bouncy Room彈跳空間」、備有多套教育玩具的「Kids Room奇趣空間」及供一家人打卡合照的「Kids Room留影空間」。

預訂日期：即日起至8月28日

價錢：港幣2,788元，包含自助晚餐和早餐（供兩名成人及兩名18歲以下的小童享用）、及夏季限定版港麗小熊乙隻等。

查詢：2822 8828

黃金海岸酒店 X Peppa Pig

黃金海岸酒店推出Peppa Pig夏日住宿計劃。（網頁圖片）

黃金海岸酒店推出Peppa Pig夏日住宿計劃，由即日至8月31日，提供連串有趣的戶外攤位遊戲、親子Peppa Pig草裙設計工藝坊，以及半價暢玩黃金海岸飛天鋼索和兒童小火車等。連續入住兩晚，更可免費獲贈Peppa Pig兒童故事書、免費參與親子貝殼肥皂製作坊等。

價錢：

淨價 HK$1,680起（星期一至四）

淨價 HK$1,980起（星期五及星期日）

淨價 HK$2,380起（星期六）

查詢：2452 8833

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按圖即睇5個區域分別有咩玩：

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