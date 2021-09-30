YouTube演算法不可盡信　曾有網紅做實試　發覺總看到心寒內容

YouTube使用者一定會遇到演算法推薦影片！近期製作Firefox瀏覽器的Mozilla釋出一份調查報告指出，在YouTube使用者回報的反感影片中，高達71%來自YouTube演算法推薦，有43.6%的內容與最近一部影片毫無關聯，要怎麼改善演算法的問題，或許你可以這樣做！



YouTube曾推薦暴力內容！避免演算法推薦你可以這樣做

Mozilla公布了為期長達8個月的YouTube影片調查報告，透過瀏覽器擴充程式RegretsReporter，由使用者自願參與及安裝，使用者可同時回報令人反感的影片。根據調查報告顯示，除了推薦與使用者觀看影片無關的影片外，YouTube甚至會推薦違反社群政策的影片像是涉及仇恨言論、暴力內容、假訊息、詐騙等相關影片，這些被回報違反政策的影片，已經有約200部被刪除。

Mozilla建議，使用者可以到「YouTube數據管理」頁面點進「YouTube 觀看記錄」和「YouTube 搜尋記錄」，刪除往後不想再看到的內容，演算法就會停止計算這些紀錄，也可以關閉自動播放、推薦通知等項目，或是以隱私模式瀏覽。

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YouTuber實測「自動播放」跑出幼兒卡通！網驚呼：太毛了吧

演算法真的會推薦可怕的影音內容嗎？有許多YouTuber實測，若一直順着自動播放的內容播放，到底會被推薦什麼東西，YouTuber啾啾鞋就曾以「YouTube自動播放功能最後會連到什麼影片」為題，以無痕模式觀賞YouTube，並點選旁邊即將播放，看會跑出什麼樣的推薦內容。

一開始啾啾鞋是觀看政論節目，之後跳到八點檔再跳到動漫影片，結果後續就跳到許多兒童動漫、外國兒童節目，啾啾鞋發現，不管起頭是觀看什麼類型的影片，最終都會連結到這個系列，且最後跳出的幼兒動畫影片讓他沒辦法再繼續其他影片，他也推測可能是造就這樣影片點閱率會異常的高的主因。

該影片有超過200萬觀看次數，有網友也分享自己晚上睡前聽音樂，忘記關掉就睡着，結果突然被撕心裂肺的尖叫聲嚇醒，發現畫面停在一部恐怖影片上，讓他從此不敢再聽睡前晚安曲、「真的滿毛的」、「太可怕了吧」。

YouTuber「啾啾鞋」示範讓YouTube任意自行播放，發現平台總會推薦一些恐怖或不適合兒童收看的內容：（按圖了解過程）

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