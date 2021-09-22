韓國「囤肉寶寶」憑萌脹爆IG爆紅　方包面、大對髀　手瓜先不得了

每天要煩惱的事情很多，是不是超需要療癒嫩嬰滋潤身心靈，編編懂妳！



韓國「米芝蓮寶寶」網路爆紅

最近韓國有一對小姐妹在網路爆紅，2歲的姐姐Lala和才剛滿4個月的妹妹Lily，其中，Lily因奧運級的「米芝蓮寶寶」身材受到關注，雖然小編兒子小時候也很厲害，但與Lily一比較起來，整個大輸......

這位「韓國Lily」有幾多斤秤？睇圖自己估吧！（按圖了解）

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而在媽媽經營的IG上，也能看出圓嘟嘟小姐姐Lala對妹妹Lily的「窒息室」疼愛，捏捏小臉臉、濕口水親親，姐妹倆的互動超療癒！

看到妹妹Lily如此可口，小編不禁好奇姐姐Lala嫩嬰時的噸位，果然不出所料，麻麻真的太會養了，原來Lala小時候也是米芝蓮寶寶一隻啊！看看那肥美的手臂和腿庫，果然有其姐必有其妹XD

妳家也有「米芝蓮寶寶」嗎？

更多Lily與Lala的脹爆生活照：

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Chanco現已有3歲大，那標誌性的厚髮也在不斷成長呢！（按圖閱讀）

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：超肉感「米其林寶寶」報到！天然呆無辜眼神+吐司手臂+爆炸頭，好想抱緊處理！】