慳家嫲嫲竟破例開冷氣　不是怕熱親孫女　而是要好好照顧「它」

夏日炎炎，為求舒適民眾往往狂吹冷氣，電費問題也讓許多人傷透腦筋。近日一名網友發文表示嫲嫲平時為了省電不允許開冷氣，沒想到有一天破例竟是因為「冰箱滿了」，貼文讓許多網友笑翻。



原PO在Dcard發文「嫲嫲的蛋需要吹冷氣！」，他在文中說明一直以來都以為妹妹不喜歡吹冷氣，「後來才發現是因為嫲嫲不讓她吹冷氣，她的想法是覺得會浪費電，所以吹電風扇就好。」最近因為疫情都待在家中，一日原PO走進妹妹房間，一陣涼風吹來令他相當驚訝，「欸！！！今天有開冷氣喔，好涼！」

原PO妹妹則無奈回應，「呃，嫲嫲開的。嫲嫲說她冰箱滿了，所以她說（指着她桌上的一盆蛋）要放我這邊，比較涼，蛋才不會壞掉。」原PO聽完嫲嫲的想法「笑到快瘋掉」，他分析嫲嫲行為後覺得是因為蛋錢比冷氣錢貴，讓他直呼「被嫲嫲的神邏輯打敗。」

貼文一出引起網友熱議，「太可愛了～」、「大概對嫲嫲來說食物最重要！」、「所以嫲嫲覺得，雞蛋＞孫女？！」、「蛋要吹冷氣，孫女只能吹電風扇」。

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