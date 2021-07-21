爸爸指家中外傭都迷Mirror識唱「焫着」　網民：已衝出印尼菲律賓

隨著「鏡粉」愈來愈多，嫁給Mirror的人妻也漸漸感染到其他家庭成員。不但子女識唱「蒙著嘴說愛你」，近日有爸爸在「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」貼文，指連家中工人姐姐不懂廣東話，但也識唱：「焫焫焫焫焫焫焫着」，另有網民指外傭追看電視劇《大叔的愛》大叫Anson Lo，令一眾人夫紛紛想成立「我工人姐姐跟左mirror導致主僕關係破裂關注組」。



日常交流用12子Sticker

Mirror熱潮已滲入外傭界別，不少外傭受感染於家中人妻，即使聽不懂廣東話，仍可以哼出「焫焫焫焫焫焫著 」等Mirror作品的歌詞。有不少媽媽更指現時日常和外傭Whatsapp都會用12子的Sticker，而外傭也會靜靜收藏，最後出現雙方瘋狂用12子Sticker交流的情況。

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除了用Mirror stickers外，不少工人姐姐已經被感染成為「鏡粉」，更有網民指家中外傭已於Facebook上follow姜濤及Anson Lo，平日更會和小朋友一起看Mirror Mv，也有媽媽指外傭追看電視劇《大叔的愛》會大叫Anson Lo，不過不少僱主也表示不介意，最重要是不要影響日常工作即可。

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