帶囡囡賀Anson Lo生日　排舞室變展覽館　媽媽：追星有動力去讀書

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-07-07 23:14

今日（7日）是MIRROR成員「教主」Anson Lo（盧瀚霆）的26歲生日，「神徒」（Anson Lo粉絲）除了在尖沙咀碼頭預備大型慶生廣告板，更在其專屬排舞室打造限定展覽，吸引大批神徒到場打卡。現場不少媽媽帶著孩子到場潮聖，有媽媽表示，追星後女兒的讀書動力大增，「冇咁勞氣」，不禁高呼「多謝Anson！」 攝影：羅國輝

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900名額 特設「親子組別」

「Anson Lo盧瀚霆後援會」近日租下Anson Lo常用的排舞室，一連四天舉辦名為「Stand By You」的展覽，Anson Lo生日當天便正是最後一天。後援會負責人Annie表示，入場名額共900個，先到先得，更特設「親子組別」，每位家長最多攜同2位孩子入場。

她指，現時後援會的「親子會員」人數為378人，是次到場的佔108人。她又透露，會方整個7月的慶生及新歌宣傳計劃花近7位數字，接下來計劃成立慈善基金，把扣除成本後的收益撥捐予慈善機構。

媽媽：追星畀動力佢去讀書

媽媽阿珍今天與9歲女兒來到現場，表示3歲半的幼子同是「鏡粉」，最喜歡的成員是Tiger。「其實係老公叫我睇Mirror先，之後一家人一齊睇《男排女將》，之後就不得了喇！」囡囡指今天到場前特意先完成功課。「本身整咗張生日卡畀佢（Anson Lo），但唔記得帶過嚟！」

囡囡又分享：「上次MIRROR演唱會啲fans佈置咗啲氣球，我想去嗰度影相。媽媽話溫晒啲書就帶我去打卡，我就搏命溫。我默書由唔合格變合格都係因為Anson Lo。」

阿珍表示自己的學生年代也未曾追星，現時為了女兒一同參加後援會，是一趟特別的經歷，坦言「佢平時拖到好遲先溫書，但原來追星係可以畀動力佢去讀書同做功課，冇咁勞氣。上次默書由30幾分升到80幾，成件事好神奇，咁我哋就繼續去追星啦，真係多謝Anson！」

除了是一種親子活動，阿珍表示，藉著追星更是另類學習。「追星都應該有manner，影相點樣守跌序、尊重明星私隱，我哋都要適可而止。」

爸爸陪囡囡追星：已有默契

爸爸羅先生帶同13歲女兒到場，他表示，自《全民造星1》已認識MIRROR，和囡囡一同在《全民造星2》喜歡上Anson Lo。「佢跳得非常之好，唱跳唔喘氣，係明日之星！但我鍾意嘅程度冇個女咁大。而太太比較中意姜濤、AK（Anson Kong），家庭間多咗話題。」

他表示，女兒參加了後援會後，每次均會陪她外出活動，例如到商場影相，大家已建立默契。「唔使特別問，佢假設我一定會知（有活動），會陪佢去。」他透露囡囡曾「買支Anson Lo嘅香水喺屋企噴。」今天到場「俾咗500蚊佢」隨喜好購買應援物品。

三孩媽媽：帶小朋友去見識下

媽媽Kammy育有分別8歲、6歲及5歲的孩子，今天帶同其中兩位到場。她表示，「媽媽好難自己一個去追星，想帶埋佢去見識，互動下。」她指後援會的安排妥當，是個很好的親子活動，希望孩子可學習Anson Lo的優點。「佢好錫屋企，好值得學習，都教下個仔要對媽媽好！」

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