Mirror｜老公開FB群組呻婚姻破裂　大爆另一半瘋狂追星：我排名17

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-07-05 12:47

Mirror「造星」成功吸納一班人妻粉絲，有人早前在社交平台建立群組「我老婆嫁左（咗）比（畀）Mirror導致婚姻破裂關注組」，已逾7萬名成員（截至下午12時45分）。「受害」老公紛紛大爆另一半如何瘋狂追星，甚至家中4歲幼兒已識唱《蒙著咀說愛你》和擺手指心心。老公們大呻地位下跌，排在Mirror12子和Erro4子之後，只能排第17名。

老公們的申訴：

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Mirror多粉絲已不是新鮮事，而隨著劇集《大叔的愛》播出再加上12子的廣告代言日益增多，老公們的電視屏幕和荷包都統統守不住！

有Jeremy狂迷老婆爆買其代言的雪條、又有姜濤「老婆」印製偶像牆紙、還有帶老公親身到巴士站和廣告牌下打卡，最瘋狂的是想幫阿仔改名，問12子哪個名字最好，令「真老公」十分無奈。有老公亦問，家中4歲幼兒不唱《Baby Shark》而唱《蒙著咀說愛你》在面試會否加分，非常爆笑。

有粉絲更印製「人物圖」讓老公背熟12人的人名和樣貌，不要再每次詢問老婆。有老公也十分貼心，知道老婆追星，親手畫畫和製作手工藝哄老婆一笑，相信他們的地位將會有所擢升。

《大叔的愛》劇集，看到老婆們臉紅尖叫：

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讓老公們認識更多Mirror：

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