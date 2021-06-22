在家工作丈夫終體會太太日常有多累　7日後家裏便多了這電器！

撰文：爆料公社
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防疫期間似乎改變了許多家庭的生活作息，也增加了家人間的親密，就有社員表示，丈夫已經居家上班，請丈夫分攤家務，妻子負責煮飯，丈夫負責洗碗，就這樣洗了七天後，丈夫因為「將心比心」居然給太太買了一台洗碗機！
在家工作讓丈夫懂體諒太太日常疲倦！（按圖看清）
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早前有網友在爆廢公社分享：
敵不動，我不動 你不洗碗，我不煮飯 就這樣Lu先生居家上班第8天 洗了7天的碗後 默默的訂了一台洗碗機給自己 女人要教會男人好好善待自己
社員回應：
「接下來叫他掃地，很快就會有掃地機器人了」
「『早買早享受』這句話帶有一種強烈的情感，充滿了後現代主義對這世界的強烈控訴。
「洗碗機/洗衣機/烘衣機/掃地機器人 居家良品，減少夫妻失和」
「接下來叫他全包，很快就有一位傭人了」
「所以了，不是女人愛買，而是男人沒有身歷其境，不知其苦…」
「敵不動我不動，誰看不下去就自己動」
「敵不動，我不動，免洗餐具熊貓送」
「不掃地我就買掃地機器人，不晾衣服我就買烘乾機，不洗碗我就買洗碗機，我都這樣跟我老公說，但目前洗碗機跟烘乾機都沒買成」
「吃完馬上洗，除非難洗才需浸泡。洗米水很好用」
「真的聰明，不要把事情攬在身上，久了，他就覺得本來就是你工作。」
「洗碗機是夫妻間的分歧終端機」
社員也紛紛提出建議，讓先生包攬家務解鎖更多家事，家庭的和諧，來自適當的家務分攤XD
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