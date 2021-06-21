老公網曬老婆名字「愛的紋身」　網民取笑似「生氣」及「土虱」…

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社員曾先生在爆怨2公社分享自己刺老婆單名宣示愛意，結果引起網友們有趣的不同解釋。

怎樣的紋身讓網友哭笑不得，更拿來惡搞一番？（按圖閱讀）：

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社員全文如下：

我把老婆的名字（筑）字烙印在我手上 ，只是刺的比較潦草，酸言酸語還真多， 眼瞎的更多 ，不好意思玻璃心。。。

網友回應：

「我以為是土虱」

「左生氣 右蓬勃 哥的人生好勵志」

「因為凡 點在中間你點在左邊變成了丸然後.....真的蠻像生氣的 」

「第一眼看到以為是生氣兩個字」

「既然要刺也刺美一點……真心建議你改圖吧」

「我以為你在生氣什麼。。」

「我老公之前也說想刺青，我說好啊！刺我的名字在你的雞上保證讓你去刺多感人啊」

「是不是做壞事被抓包了?趕快刺青以明志??」

「剛剛一直研究 缶氣 是什麼意思...」

「版主可能原本想說大家的反應是：好看！讚！好棒！真男人好男人之類的回覆誰知道被AWM 直接命中爆頭一波又只穿一級防彈衣跟安全帽而已直接氣氣氣氣氣」

「你要好好珍惜這個老婆，因為你沒有本錢再換人了」

「刺老婆的名字好像很浪漫，不過真心覺得這字體刺得不太行」

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【本文獲「爆料公社」授權轉載。】

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