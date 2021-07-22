性/生活｜精神出軌只是噱頭？Netflix新劇刻畫為母幸福背後壓抑…

最近媽媽們都像是江湖秘語一樣口耳相傳著：「你也偷看了第三集第19分鐘了嗎？」



話題夯劇《性/生活》改編自 B.B. Easton 的自傳小說《4 個男人的 44 個章節》（44 Chapters About 4 Men）。地方媽媽比莉看似生活幸福無缺，有兩個孩子、一棟郊區豪宅，還有一個完美的老公。但是，在那些獨自照顧初生嬰兒的夜晚，她跟寶寶自言自語，就像待在一個囚籠、孤島裡，看着鏡子，她卻想念起婚前熱愛冒險與刺激的自己。而這完美平靜的生活，就在某次拜訪姊妹淘與前男友無意重逢後，掀起了波瀾。更要命的是，她的老公竟然還打開筆電，偷看老婆的性愛日記，讓一切變得更加複雜……

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沒有出軌、沒有婆媳問題，還是覺得自己被壓抑……

老實說，這真的是一部三觀不正的影集。引來不少觀眾邊看邊罵，但某些情節，卻又真實到無比恐怖。它精確地表達了女人在婚姻牢籠裏，不足為外人道的痛苦，以及女性在母職框架中的掙扎 —— 比莉的老公沒有出軌、沒有難解的婆媳問題，衣食無虞。照理說，她應該知足才是啊？但是，她卻深刻地覺得自己被壓抑了。

大家都期待她當一個完美的媽媽：孩子在幼兒園適應不良，比莉便被要求在幼兒園陪小孩兼做老師的助教，但是，沒人問她：「你今天有自己的行程嗎？」整天忙着家事的比莉，在老公回家之後，還要為自己沒有好好打扮而道歉。當她不斷暗示老公可以上床，老公卻顧左右而言他：要看球賽、上班遲到、要去修車……

比莉覺得自我正在慢慢消逝，她在老公和世人的目光中逐漸變得透明……

生完孩子像步入前中年期，產後抑鬱誰能懂？

這部影集說的雖是地方媽媽追求性愛的故事，但是那種「媽媽們不容許擁有自己的慾望」的處境，卻讓許多媽媽們深有共鳴：比莉追的是性愛，但你也可以代換成工作、旅行、自己的興趣，那份壓抑，在生完孩子、尤其是照顧新生兒那一年，是別強烈的。

就像影集最後，先生庫柏問閨蜜，為甚麼要幫精神外遇的妻子說話？閨蜜說：「她正在經歷產後抑鬱，和身為兩個孩子的母親的前中年期。她迷失了。」

她感受到自己前所未有的母愛滿溢，卻也同時察覺自己的某部分在在流失。若沒有得到老公真心（而非敷衍）的支持，很容易就迷失在情緒幽谷裏。在影集裏，她是這麼強烈地思念前男友，但其實她最想念的，還是那時候狂放的另一個自己。

台灣母奶媽媽說：餵母奶哪有空思淫慾？不合理！

當比莉在筆記型電腦裏、腦子裏，瘋狂地回憶與前男友。仍會有某些時刻，被身為母親的道德感襲擊！她敲敲打打電腦鍵盤，沉浸在那些火辣性愛細節，一回神，大兒子卻不見了，她着急地尋找，回來是躲在儲藏室……當比莉回憶男朋友用力啃咬她的乳房時，突然胸上一痛，睜開眼睛，原來是懷裏的女兒正在喝奶。

部落客丹尼婊姐分享觀劇心得，就引來一票台灣媽媽發言：這劇情實在太不合理啦！「餵母奶已經夠忙了，哪有時間可以思淫欲？」「身為一個全母乳的哺乳媽媽，性慾就會像溜滑梯一樣下降，奶痛、肚子鬆，就算勉強用潤滑液行房高潮也不會濕！所以我實在無法理解為甚麼她產後一個月就開始慾求不滿」甚至有些媽媽會說，哺乳期間，最討厭先生碰她的乳房，導致孩子在哺乳期間，夫妻兩人都沒行房……

產後甜蜜性愛變折磨！照顧寶寶、擔心傷口撕裂……老公體貼支援，老婆才有心思愛

車上性愛時母乳噴了老公一臉，拍出寫實無比的產後性愛困境

而這部影集全由女性導演、選角、編劇的影集中，對於母乳媽媽困擾的描述也不少！比莉除了性慾沒被影響之外，她也曾經有過跟先生在車上正要進行一場火辣性愛，卻乳汁噴射地他滿臉，導致老公分心尷尬收場的經驗。還有次她在車站哭地自憐自艾，卻被路人提醒胸前全濕，只得去廁所對着洗手台把奶排空，無比狼狽……

身為博士候選人的她，以前在課堂上魅力十足，如今卻她的生活被孩子、老公、家事佔據，連性愛也無法掌控，只能靠想像力穿過牢籠，從婚姻和母職生活中逃離，透一口氣。也導致了擦槍走火的精神外遇。

這部影集裏，比莉把身為人妻的苦，都跟日記說了。也因為老公偷看了日記，打開了潘朵拉的盒子，而掀起了生活的驚滔駭浪。看完影集的你們，或許也覺得自己某些被埋藏在心底深處的慾望，被赤裸裸地揭露了？如果沒有閨密和日記可以訴說，就繼續在深夜裏追劇吧！這樣的深夜療癒影集無須發人深省，就算只是看第三集的第19分鐘，也是挺有娛樂性的！

附上國外抖音網友看到這一刻的驚訝照：

（網上圖片 / 媽媽寶寶提供）

再加上確認門有沒有關好的時間點：

Netflix Taiwan整理出《性／生活》劇情中的「刺激時間點」（ig@netflixtw）

夜深了！媽媽們把門關起來，就放鬆一下吧！

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