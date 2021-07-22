李元元清晨5點偷偷揾姐姐陪玩　媽媽：姐姐真係以為自己見鬼！

李璨琛囡囡李元元（Lucy）轉眼間已經3歲，開始自己一個人睡。早前媽媽貼出Lucy凌晨起床尋找工人姐姐，嚇得姐姐「以為自己見鬼」。媽媽搞笑表示「#LUCY嚇鬼回憶錄 #最正係都不忘照返個鏡睇吓自己靚唔靚先」。



早前李元元（Lucy）開始自己一個人瞓，而媽媽為Lucy換上特長睡袋，結果在凌晨5時，Lucy「套著」睡袋出去工人姐姐的房間，媽媽搞笑表示「着住個睡袋都擒到上張凳仔度仲玩野捉住姐姐隻小腿😂(姐姐應該以為係鬼掹腳😂)，姐姐望出去見到一舊咁短嘅嘢但有條咁長嘅末端真係以為自己見鬼😆，直到Lucy話：i want to play play(痴線又掛住玩🤣」，結果要姐姐抱着她「遣返入房」，媽媽還表示「 #最正係都不忘照返個鏡睇吓自己靚唔靚先」。

李元元凌晨5點唔瞓覺，「套著」睡袋出去工人姐姐的房間找姐姐。（ig：lucy.is.good）

不少網友留言「係咪夢遊呀」、「跣住碎步行正到爆」「呢隻碎步小👻真係幾嚇人喎⋯⋯麻煩🤣🤣🤣」，連Coffee也不禁留言「救命呀勁Q囉😂😂😂半夜見到佢真係嚇死」。

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