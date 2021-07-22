吳日言2歲囡囡全身麻醉手術割眼瘡　兒科醫生拆解成因及治療方法

孩子如果有眼瘡，又不時復發，的確令媽媽相當憂心！吳日言今日（22日）發佈影片，分享囡囡入院做手術，全身麻醉割眼瘡的過程，直言是「好大嘅決定！」。究竟眼瘡成因是什麼？又有什麼治療方式？



+ 11

吳日言在其IG發佈影片，表示囡囡BEA已生眼瘡七、八個月，曾嘗試中藥水熱敷、金銀花蒲公英煲水，以及看醫生、搽藥膏，但成效不大，決定讓囡囡入院做手術。她指月手術需時10至20分鐘，女兒聞氣後不停喊，手術後孩子很暴躁，需要馬上睡覺，並可即晚出院。

「可憐天下父母❤️‍🩹呢個真係好大嘅決定，始終兩歲小朋友要全身麻醉，我都好擔心。好彩兒孫自有兒孫福，手術順利完成，眼睛嘅疤痕亦都慢慢減退。」

她又分享，手術在眼部共縫了兩針，7天後已消腫很多，惟仍有一點紅印，指醫生指兩星期便會退，並呼籲家長如孩子有相關問題，宜盡早找醫生處理。

按圖即睇眼瘡的治療方式：

+ 4

夏季最高危

在炎熱的夏季，小朋友尤其容易患上眼瘡。兒科醫生陳欣永解釋：「人的上下眼皮均有油脂腺，負責分泌油脂來減慢淚水揮發，讓眼睛保持濕潤。」當油脂分泌過盛，又或是皮膚發炎，油脂腺出口被堵塞，油脂便會在腺體內漲大，造成類似眼瘡的模樣。惟眼瘡未受細菌感染的話，並不會痛楚和痕癢，只會在眼皮上有一粒腫起的顆粒，從外觀上看亦頗為明顯。

眼瘡可以維持一段時間，如因感到不適而捽眼，又或是手未清潔便接觸眼睛，便有可能造成感染，眼瘡和眼皮位置會迅速變得紅腫。這種情況下，醫生會處方含抗生素的消炎眼藥膏，或再加抗生素口服藥物治療。

眼瘡復發頻繁 或需開刀

陳醫生說，眼瘡最令人「頭痛」的地方是經常復發，如復發的次數頻密，熱敷和用藥也未能治癒，有機會需要醫生動手術，把眼瘡割除。

他明白作為父母，不希望小朋友做手術，「小朋友連別人幫他檢查眼睛也不喜歡，更何況要開刀」，這是逼不得已的最終辦法。陳醫生指出，手術需趁孩子熟睡時進行麻醉，再由麻醉師的監控下，幾分鐘內便完成割除。

另一個眼瘡不癒的情況，是由眼睫毛的寄生蟲「毛囊蟎」所誘發。陳醫生指，這種情況需要取得患者的眼睫毛樣本，化驗後才能確實，建議盡快帶孩子求醫。

相關文章：屋企人一個習慣會增加小朋友蛀牙風險 教家長5招避免幼兒蛀牙