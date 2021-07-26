爸爸創立BB車深層清潔服務　驚見逾十隻曱甴　最污糟係呢個位

在育兒歷程中，嬰兒車可說是父母的常用之物，惟如何令孩子坐得安心？爸爸陳佑輝及鄭兆麟可說是不同年代的爸爸，走在一起各司其職，共同開創嬰兒車深層清潔和消毒服務，為老舊的嬰兒車賦予新生命。「洗完架車，唔會造成浪費，家長又滿意就最開心！」

攝影：黃舒慧



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爸爸的吹毛求疵

陳佑輝及鄭兆麟均為人父親，前者育有分別5歲及3歲的孩子，後者的孩子已逾二十歲。鄭兆麟擁有多年嬰兒車生產經驗，陳佑輝則是門外漢。2016年，他們與身在馬來西亞的夥伴，開始萌生創立嬰兒車清潔服務的念頭。「見到啲人成日丟棄，好浪費，BB車係好難出產。咁不如做清洗消毒，等BB車可以循環再用。」鄭兆麟如是說。

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他們遂創立Baby Gear Spa，並於馬來西亞率先試行，2018年把服務延伸至香港。「馬來西亞運作相對簡單，香港再做得仔細啲，例如拆車、洗完後會加一個提示牌等。」對起初連嬰兒車也不懂開摺的陳佑輝來說，成為新手爸爸後，令他對工作更為投入。「我哋都係爸爸，都想畀一個舒服、安心嘅環境小朋友。某程度都係因為咁，先開始呢個生意。成為爸爸後，自己有好大分別，做所有嘢都細心好多，甚至太吹毛求疵，對盤生意都係。」

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暗藏塵埃、食物碎屑

店子提供嬰兒車、汽車座椅、揹帶等深層清潔及消毒服務，客人可選擇把嬰兒車帶到門市，或由店家安排上門收車。收車後，員工會先以不同角度拍照，拆開不同部件，再以人手清洗。部件清洗後會被以吸水機吸乾水分，並以烘乾機高溫消毒。高溫消毒後重新裝嵌，最後放入自家研製的消毒機，進行10至15分鐘的消毒，期間會拍攝相片和影片，再傳回客人，過程一般需時3至4天。

陳佑輝解釋，嬰兒車大多的衛生問題包括積存塵埃、食物碎屑，甚至大小便、嘔吐物。「最常見係小朋友坐完BB車，皮膚起一粒粒、紅咗一達達，就拎嚟清潔。」他續指，不少人對深層清潔存有謬誤，認為「使乜搵你洗，自己搵工人洗都得。」惟忽略了幾大要點，「自己洗的話如果唔識有效疏水，會積好多水喺架車入面，好快生鏽；部分位置，例如轆，本身落咗潤滑劑，沖走咗之後，架車就唔順；如果自己拆開架車，亦要識裝返轉頭。」

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難忘處理遺物

談到難忘個案，他們分享，曾在清潔過程中目擊驚人畫面，「BB車入面原來好多曱甴，一路拆，一路走出嚟，有十幾隻！影返畀個客睇，都唔知咁犀利！」而窩心的經歷，便是曾為客人處理親人的遺物。「個客拎部BB車嚟嘅時候，話係佢家姐嘅遺物，臨走時送畀佢，留畀日後嘅小朋友用。後來過咗幾年，小朋友出世，但部車積咗好多塵，問可唔可以幫佢洗返乾淨。做完好有滿足感，可以賺到錢當然好，但唔造成浪費、家長又滿意，就最開心。」

他們坦言，疫情下生意額下跌一半，無奈關閉一間分店，亦有感香港市場不大，打算利用政府資助，嘗試在內地及亞洲其他地區發展。「香港係個踏腳石，希望可以將件事複製到其他地方。」

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