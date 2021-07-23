做爸爸後有點雀躍但又有顧慮？新手爸爸共鳴的16個件事 |招雋寧

心理學家認為成為爸爸，是男人(和女士)在婚姻生涯裡一堂關鍵的成長課。因為男人在做了爸爸後，與別人的關係，對自己的看法都會產生改變。



香港的護理學者倪飛雲博士和團隊在2020年發表了一篇研究文獻，內裡搜集了英國（21位迎手爸）、菲律賓（50位新手爸爸）、新加坡（49位新手爸爸）等地的好些父職研究。它們都是集中歸納出男人成為爸爸後的經驗。

世界各地的男人在成為爸爸的初階段，會有著共同的經驗嗎？我們一起看看一眾新手爸爸提到的16個話題：

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上述有讓爸爸你產生共鳴嗎？哪些想法和感受和你一樣呢？原來世界各地爸爸都有類似的感受嗎？

其實新手爸爸並不孤單呢，一起撐過這階段吧！

參考資料：

Ngai, F.W., & Lam, W. (2020). The experience of first-time Hong Kong Chinese fatherhood: A qualitative exploratory study. Nursing & Health Sciences, 22(3), 724.

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作者：招雋寧（父職研究及培訓經理）

作者組織網站：http://www.familyvalue.org.hk/rd.html

全職爸爸，認為世上沒有爸爸是兼職的。好奇心重，鍾意研究爸爸角色，希望有日搵到傳說中的父能量。每天在好爸爸中心上班，並負責管理一個研究父職的「實驗室」。

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