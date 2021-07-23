家居裝修｜逾2萬元改造女兒房間和飯廳　廿四孝媽媽親自跟單追貨

家中孩子日漸長大，對房間的用途和需要也和小時候不一樣。有媽媽因應2名女兒的要求，按細女親自操刀的設計圖，在淘寶訂造傢俬，親自跟單、追貨，還和師傅跟進安裝，只花了1.9萬人民幣（約2.3萬港幣）完成女兒房間的改裝，不過過程真的讓媽媽花盡心機和時間。



媽媽Amy在Facebook群組「淘寶開心Share」分享，她早前在淘寶訂造傢俬，為2名女兒改造房間，僅花了人民幣1.9萬元。她指新傢俬實用，設計圖更是修讀動畫設計的小女兒繪製。不過，Amy需要親自向淘寶廠家跟單、追圖紙、追出貨和落貨、跟進安裝，前後處理了90日，比正常需時35至40日更長，她為女兒們睡了90日地板感心痛。

廿四孝媽咪Amy向記者分享，因為女兒們長大了，各有喜好，希望改造房間配合她們的喜好和需要。早前房間的天花和牆身已完成改裝，再由細女親自畫設計圖。她指大女喜歡迪士尼公主和韓星，希望可以曬出收藏品、紀念專輯和應援物品，而細女又喜歡看小說和儲動漫模型，她們構思了很久才設計出可以各自「曬」出收藏品的組合床。

細女親手繪製設計圖。（受訪者提供圖片）

另外，大女因工作需要，需要在家中開網絡會議，因此Amy決定改造飯廳的位置，加設地台、手動升降枱面等，變成多用途房間。「大女很喜歡買鞋，地台下面可以放鞋，不用隨地放，整齊好多。」而房間又可以用來打機、睇片，當書房或客房都可以，全家都十分滿意。

飯廳改為多用途房間，更利用地台位置做鞋櫃。（FB「淘寶開心share」圖片）

如此大改造，Amy在背後花了不少心血和時間。她親自度尺，然後在淘寶找廠家訂造傢俬，其間多次追圖紙、追出貨、追落貨，連安裝師傅也要她親自處理，「最後都推遲，每次總推遲2星期，到出貨又話冇運輸」。後來廠家給她安裝師傅的電話，但師傅又說「連安乜都唔知」，又要她親自追圖紙。她坦言過程不太愉快，廠家安排十分混亂，「失驚無神話貨已到家門，唔收又唔知幾時再送」，令她被逼放下工作立即收貨，然後經過多番理論才能完成安裝才付尾數，實在勞心勞力。「重要是2個女瞓地板足足90日，唔想再等！」Amy說。

幸好，安裝師傅很快手，花了2天時間完成2間房間的傢俬安裝。2間房間的傢俬、運輸和安裝一共花了1.9萬多元人民幣，使用的是5分厚夾板，質素整體滿意。

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