DSE放榜｜劏房男生為交租每日放學做兼職　為DSE苦讀終考獲4科5**

DSE中學文憑試昨日( 21日）放榜，相對於一些地區名校，被分類在「Band3」的元朗天主教中學不少學生都來自基層，他們或會因家庭背景等種種因素無法專注在學業上，公開試的成績也未見突出。該校今年迎來了創校以來最好成績的學生—何文謙，住在劏房的他每天起床就會看見床尾寫著的四個大字「選擇痛苦」，去勉勵自己用知識改變命運，在今年DSE憑自己的努力最終考獲4科5**佳績。

攝影：龔嘉盛



中三開始打工 自創人生輔助系統

何文謙於2015年由內前來港就讀中一，當時與父親住在元朗的劏房單位，年幼的他未馬上意識到自己的家境情況，他讀書不算勤力，但成績一直名列前茅。而中三那年是文謙的人生轉捩點，當時姐姐也從內地來港讀中六，由於劏房空間有限，而且男女有別，只能再額外租多一個劏房單位，但這對文謙父母的經濟能力來說是相當吃力，於是文謙便開始了第一份工作，放學後在麥當勞做時薪 $40的兼職，而每個劏房單位租金約$3,500，因此文謙的全數兼職收入也用來支付租金。

打工的經歷令文謙更體諒父母的辛酸，開始想改變這樣的人生，而讀書是他的唯一出路，但當時「想讀書」的他，一直都只是「想」，並沒有太大的動力。他每天放學後便到麥當勞工作直至晚上11時，回家累得只想睡覺，但文謙仍然有一套方法去逼自己努力。

文謙在中三暑假靠自己賺來的錢買了人生第一部電腦後，便創立了一套「人生輔助系統」去幫助自己完成大學夢。原理類似遊戲中完成任務後可獲得獎勵，當努力換到指定點數時，便可用點數去換取一些如看小說、看短片的娛樂獎勵。文謙更會把自己不能學習的理由列下，絕不會給予自己任何借口去懶惰。

中五辭職主攻學業

文謙自中三起便一直做兼職幫補租金，直到中五要專心溫習便決定辭職，他說：「我發現要一直維持這種兼職生活，入大學的機會是微乎其微。於是鼓起勇氣向媽媽表示想辭職，媽媽也支持。很感謝在內地工作的媽媽及親友的幫忙，讓我在考DSE前不必再為生活開支和租金煩惱。」初時，文謙中、英及通識科較弱，中五時也有試過每月花約$1,000去補習，但很快便全部取消，因為他覺得媽媽負擔實在太大。

文謙解釋，時間表上的競賽是「操數學卷」的意思

獲得家人支持的文謙決定用行動來回報他們，他為自己設立了時間表，每日早上７時開始排到晚上11時。在疫情期間他更比其他人努力：「疫情下，自己可以支配的時間更多，而且疫情下更多同學會更懶散，如果其他人懶散而自己勤奮，那麼我進大學的機會豈不是更大?」文謙說。

日花$20 從沒去過主題樂園玩

文謙把大部分時間都放在兼職和學業上，令他對自己的社交技能、溝通能力十分沒自信。在中學六年內，只和朋友外出看過兩套電影，日常的生活圈也離不開元朗，海洋公園和迪士尼樂園更是一次也沒有去過。在上學的日子，他走路回校，只吃校內午餐供應商提供的飯盒，每餐約$20元，晚上便在兼職的麥當勞解決，沒上學的話就會吃當酒樓雜工的爸爸帶回來的飯餸。

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劏房內沒冷氣 從沒睡過床褥

居住條件方面，住在劏房的他要全層共用一個廁所，文謙直言最難受的是夏天：「個窗一打開便是隔壁大廈的冷氣廢氣口，但自己又不能關窗，劏房內也沒有冷氣，只能開個小風扇和脫衣服睡覺。」身高約1.8米的他，床頭到床尾剛剛好能頂着睡，這六年也沒睡過床褥，只鋪了一層簡單的竹𥱊。

放榜後，得知自己成績比想像中好，最佳五科合共34分（中5**、數(必修)5**、數(延伸部分)5**、資通5**、物理5*、英3、通識4）。但文謙沒有特別慶祝，反而第一時間重新回到麥當勞做兼職和準備大學面試。喜愛數學和編程的他心儀科大工程學，希望能在將來創造屬於自己的軟體、程式。

校長與一眾有心人全力支援

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元朗天主教中學校長黃見儀表示，在一次機緣巧合下，與文謙閒聊時便了解到他的難處，並開始十分關注文謙。得知文謙為了家中租金苦惱，校長更刻意給文謙當放學功課輔導班的小老師，並給予高出麥當勞時薪數倍的津貼去幫助他。得知文謙DSE考獲佳績後，更馬上四處尋找有心人甚至自己也出一分力，目前已獲得范仲淹基金會資助文謙租金，而校長也有信心，只要文謙上到大學保持用功，達到一定成績後，學費方面不用擔心。

Mallogram創辦人及董事長鄭焜騰亦是主動以個人名義資助文謙的其中一位有心人，鄭說：「當初聽校長講文謙的個案時已很想幫助他，因為自己也是出身草根階層，文謙的成功真的打動我。老實說，基層學校的學習氛圍、家境，都令到他們學習不斷遇上阻礙，也沒有資源補習，很容易形成骨牌效應讀不成書。相比起一些考獲佳績的名校生，文謙的個案更令我感動。」

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