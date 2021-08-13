抽濕機水污糟過廁所板　用來拖地易感染小孩？另附智能抽濕機推介

香港夏天多雨潮濕，令衣物長期處於半濕的狀態，衣物上殘留的細菌便會逐漸活躍起來，形成發酵的理想環境並發出臭味。為了令家居「去濕」﹐不少人都會買部抽濕機「看門口」。而且會為了「慳水」，利用抽濕機水循環再用，但事實上抽濕機水「暗藏邋遢」，有研究指抽濕機水中驗出的細菌數目有如廁所板，究竟可以有幾「邋遢」呢？



香港天氣潮濕多雨，所以不少家庭都會用抽濕機。（Getty Image）

抽濕機的效率要視乎型號及當日的濕度而定，若然抽水量不高，不少人會選擇把水留下來，直至水量足夠後來用來拖地等。然而，收集得來的水含有大量空氣中的細菌，包括退伍軍人桿菌、金黃葡萄球菌、鏈形球菌及流感病菌等，它們會在水中快速繁殖，若然用作拖地，水中的細菌會遍佈地板，小朋友沾上再觸碰眼睛、口腔的話，便有機會導致眼睛發炎、腹瀉等問題，真的是可大可小。

***按下圖即睇抽濕機使用貼士***

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抽濕機水 含菌量大過廁板

抽濕機水的含菌量需要視乎在抽濕機存放的時間而定。一般來說，抽濕機的運作時間愈長，所含的細菌就愈多。若然抽濕機長時間沒有清潔，含菌量就更高，而且積水會容易滋生蚊蟲，造成家居衞生問題。

抽濕機水含有大量細菌，絕不適宜循環再用。（資料圖片）

不少抽濕機亦有隔塵網，市民需要不時清潔，避免積聚太多灰塵和細菌。（資料圖片）

智能迷你抽濕機推介：抽濕強勁 700毫升特大水箱容量

事實上，抽濕機能夠把空氣中的細菌，連同濕氣一同分隔出來，有助改善空氣的質素。LOHAS T8智能迷你抽濕機以半導體冷抽濕，毋需使用壓縮泵及化學劑。另外，輕觸式電子觸摸按鍵，加上連續抽濕功能。

同時，抽濕機擁有700毫升水箱容量，每天抽濕量更有300毫升，卻低耗電量，既慳電又環保。

LOHAS T8智能迷你抽濕機特點：



👍 半導體冷抽濕，無需使用壓縮泵及化學劑，環保節能

👍輕觸式電子觸摸按鍵，加上連續抽濕功能，盡享乾爽生活

👍 每日抽濕量300毫升 (30度室温, 80%相對濕度環境下運作)

👍 700毫升水箱容量，低耗電量，慳電又環保

👍 水滿自動停機，更有LED红燈閃亮提示

👍 靜音除濕，適合一般書房、卧室、儲物間及,嬰兒房使用

👍國際CE, FCC, RoHS , PSE認証，英規三腳電源適配器

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（產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/08/13）

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