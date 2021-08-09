港隊成員教小朋友籃球、排球 戶外五大體能挑戰站等待小朋友挑戰

今屆東京奧運會香港運動員表現出色，勇奪多個獎牌，令全城掀起運動熱潮。而這股熱潮亦不會因奧運閉幕而冷卻，多個商場配合運動主題推出各項親子活動，甚至請來港隊成員親身教小朋友各種球技，而且還是舒適的室內場，家長也不用等到大汗淋灕。



港隊教練親身指導小朋友 體驗多項新興運動

D‧PARK愉景新城由即日起至9月下旬將新增「Donut運動場」，而家長更可於網上報名各項在Donut運動場舉行的興趣班。當中包括：由沈聰教練帶領的籃球班（前港隊及甲一籃球名將）、蕭昌鴻教練帶領的排球班等（現役港隊及甲一排球明星）；除了主流球類運動外，該場地亦特設新興運動興趣班，包括地壺球、健球、雪合球、旱地冰球等。以上活動將於8月9日起在網上接受報名，不想錯過由專家帶領的活動就要密切留意Dpark愉景新城的社交媒體發布。

+ 5

除了Donut運動場，D‧PARK在同期也帶來「Donut校園」、「Donut劇場」和「Donut開心營地」合共四個互動區域，在Donut校園家長可幫小朋友選購各類便宜圖書及開學用品；Donut劇場設四個免費玩樂設施，更會定期舉行免費的非洲鼓興趣班；Donut開心營地為小朋友帶來全港首個室內填色露營體驗，讓小朋友發揮創意，把營地重新佈置，添上童趣顏色。

+ 11

樂富廣場玩五大體能挑戰站＋VR跳傘

+ 11

由7月31日至8月29日期間，樂富廣場B區戶外休憩用地將化身成體能鍛鍊大本營，讓大家挑戰身手。五大體能挑戰站：抱石牆、斜坡跑、平衡繩、立定跳高訓練架及五級跳，將會免費開放，針對不同身體力量，歡迎市民前來挑戰，提升爆發力、耐力、平衡力及彈跳力。設施亦設有不同難度的關卡，適合不同年齡或體能程度的市民參與，與摯友互相挑戰激發潛能。

除了讓大家大展身手的體能訓練設施外，樂富廣場更設有「飛越樂富」VR跳降傘體驗。只要戴上VR眼鏡，便可透過虛擬實景感受由萬呎高空滑翔降落的無比快感。這趟刺激旅程破天荒以香港特色美景為航道，由維港上空作為起點，玩家要控制降傘沿著空中跑道滑翔，以成功降落樂富廣場為目標。過程中，玩家可以用全新的視角，俯瞰熟悉的建築物及街道，重新欣賞我們居住的城市。

相關文章：海洋公園水上樂園9.21開幕 兒童票價225元起 下午5點開始售票

+ 4

+ 9

按圖即睇5個區域分別有咩玩：