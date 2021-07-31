親子好去處│九龍灣2室內遊樂場　小槍迷必玩Nerf Gun叢林激光戰

射擊遊戲一直非常受小朋友歡迎，而且愈玩愈專業，有兒童室內遊樂場近日引入逾萬呎以叢林射擊為主題的全新兒童War Game場，讓家長可以嘆住冷氣，陪小朋友一起走入槍林彈雨的冒險之旅；不喜歡玩槍的小朋友也可以選擇另一個大型室內遊樂場，一樣不受天氣的影響，可以盡情放電。

攝影:歐嘉樂



今個暑假，九龍灣MegaBox有新開的玩樂場地「智遊天地訓練營」，佔地逾10,000呎，主打兩大射擊設施。「叢林激光戰」場地以夜間叢林為主題，打造成鐳射激光槍戰區域，適合小朋友及家長一起體驗在戰區中用鐳射槍激戰的緊張快感。

同場設有人氣「Nerf Gun射擊訓練」，場內提供多款海綿軟彈槍Nerf Gun讓小朋友選擇，並返發射區，讓小朋友可以對準發射區內目標，感受實彈射擊遊戲的樂趣，挑戰成為百發百中神射手。

按圖即睇智遊天地訓練營活動介紹：

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智遊天地訓練營詳細資料：

地點：九龍灣宏照道38號MegaBox13樓1號舖「智遊天地訓練營」

日期：由即日起至2021年8月15日（暫定）

時間：上午11時至下午9時

放電必玩:全港最大的室內兒童遊樂場「E3 Club Playland」



如果小朋友不喜歡玩槍，也有另一個選擇，位於同一商場12樓的E3 Club Playland，是全港最大的室內海景兒童遊樂場，佔地近 11,000 平方呎，新裝修後更特設多個主題專區，並設有幼兒專區，集遊戲、教育及家庭樂於一身，可同時容納約 400 人，也是小朋友舉辦生日派對的好地方，當中必玩是3米垂直瀡滑梯。

點圖即睇E3 Club Playland介紹:

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地點：九龍灣宏照道38號 MegaBox L12-1 號舖

時間:上午11:00至晚上8:30

凡購買MegaBox12樓「E3 Club Playland」遊樂場門票，憑當日未剪門票手帶，即可以特價$50任玩30分鐘（包1節「叢林激光戰」，1節「Nerf Gun射擊訓練」，限時內任玩場內其他設施如彈床、桌上氣墊球等遊戲）

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