中環推全新親子好去處 「盛夏摩天輪」 攤位遊戲掟公仔再玩碰碰車

又有新暑假親子好去處！位於香港摩天輪及AIA Vitality公園的大型夏日盛事「盛夏摩天輪」日前正式舉行，場內有多個經典攤位遊戲、適合一家人玩的機動游戲和超過 20 個多元化主題的巨型打卡位。一家人能夠玩足一日，大人小朋友都能玩得盡興。



場內有大量經典攤位遊戲，包括保齡球、掟牛奶樽、射籃球等等，大會會有超過 30 萬隻毛公仔可供賓客贏走，「掟公仔迷」一定喜歡。場內亦有適合一家大小的機動遊戲設施，如碰碰車、充氣滑梯、笨豬跳彈床、旋轉木馬等，是小朋友的天堂。

場內有許多經典攤位遊戲，可以贏公仔。（余嘉文攝）

除此之外，場內超過 20 個巨大打卡位的打卡公園，展出多個以奇幻動物派對作主題的拍攝造景，包括迷幻大猩猩、邁阿密紅鶴舞池、DISCO 獨角獸及多隻侏羅紀公園恐龍模型等，為場地注入生氣活力。愛影相打卡的絕不容錯過！

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