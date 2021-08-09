海洋公園水上樂園門票開售幾千人逼爆官網　只有呢啲日子有平飛

港人久久沒有出國旅遊，終於等到海洋公園水上樂園公布在9月21日開幕，並在今日（9日）下午5時開始售票。記者在下午5時15分登入海洋公園網頁，已有4千多人在網上輪候購票，預計等待時間逾1小時。記者發現，成人及小童的最佳價格並非每天都有，極大部分日子尚有門票供應。海洋公園表示，根據現時指引，水上樂園大約可同一時間招待最多約4,500名訪客。



海洋公園水上樂園在8月9日下午5時開始預售門票，記者在開售後15分鐘開啟官網，前面約有4千5百多人，預計輪候時間需要一個多小時。園方早前公布價格，成人門票320元起，小童門票約225元起，惟發現只有開幕一星期以後的周一至周五平日才有平飛，開幕初期和周末、周日，成人價格為400元、小童價格為280元。

記者最後輪候約45分鐘順利進入官網，現時售票日期由9月21日至11月21日，幾乎全部日子均顯示尚有門票，惟9月25日（星期六）或9月26日（星期日）不時消失購買欄，相信這2天的門票極受歡迎。

+ 1

水上樂園有咩玩：

+ 4

園方表示，水上樂園門票採用動態定價系統，售價根據未來60天的季節性因素、週日或週末，制定最吸引價格，每日亦設有限量的早鳥優惠。因此，提早預訂門票，便有機會以最抵價錢購票入場。

+ 9

+ 10

坐落於水上樂園中央的「迷失部落」有最多合家歡遊樂設施，而且位處於室內，落雨都玩得！「迷失部落」中包括全城首個全天候室內造浪池 — 宏利呈獻「天海灣」，最深處約1.6米。造浪池有八種不同浪潮模式，造浪高度由底至高峰，約 0.3 米至 1 米。半透明天幕設計更透入和暖溫柔的陽光影照，「天海灣」更設有表演舞台，日夜皆可上演各類精彩的娛樂節目。

+ 23

相關文章：中環推全新親子好去處 「盛夏摩天輪」 攤位遊戲掟公仔再玩碰碰車

按圖即睇盛夏摩天輪活動詳情：