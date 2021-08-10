韓國新抱數奶奶十大惡頂行為　催生二胎、批評育兒、叫她做「喂」

婆媳關係相信是家庭中最難搞的問題之一，韓國新抱朴書雲以自身和老爺奶奶「過招」的經歷集結成書，大數「重男輕女」家庭之中，新抱幾乎只是「生仔機器」和「工具人」，每每令她委屈得哭出來。她奉勸老公們：「如果你珍愛老婆，請回想一下，你正理所當然享受的一切、父母理所當然期待老婆做的事，是不是以老婆的眼淚換來的。」



朴書雲和丈夫育有一女，丈夫是家中獨子，原本婚前指自己和家人的關係不太密切，令她以為不用面對婆媳關係。誰知結婚之後，奶奶比想像中難纏得很，大小事都不找自己兒子，反而每事都打電話給新抱，要她報告老公和孫女的大小事，一不接電話就破口大罵，令她感到無比壓力。

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朴書雲後來分析，別期待對新抱口出惡言、造成傷害的奶奶有一日會突然改變，她們是不可能轉變為天使般存在。而她認為，奶奶必須要承認兒子已經有新家庭的事實，如果還要像以前一樣，緊緊把兒子保護在懷內，最辛苦的人只是新抱！老爺和奶奶如果想兒子婚姻美滿，也必須要把兒子看成成熟的大人，放手讓他和老婆一起過新生活。

朴書雲在書中不但記錄了奶奶的「惡行」，也記下了自己的反抗。她認為：「堂堂正正地說出不公、不合理的事，表達自己的不舒服，不代表你是個敏感的女人。坦承面對自己的情緒，可以清楚表達自己的想法，是一項很棒的能力。」而且，夫婦二人也要直視家人之間的衝突，才有辦法解決問題。

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