減肥食譜｜日本人妻幫老公減走幸福肥　靠呢種食材及方法勁減11KG

很多人在婚後都感到放鬆，對身型的追求也變得鬆懈，結果出現「幸福肥」！日本人妻小喵的丈夫在婚後7年，不是出現7年之癢，而是體重默默增加了11公斤！小喵為丈夫製作減醣料理，一家人一起吃也沒問題，幫助老公在半年內回復婚前身型！她經常寫blog分享日常食譜，更指出這種食材製作料理會更健康，減肥也不用感到很大壓力！



小喵聲稱丈夫不用運動，全靠餐單也能在半年在減掉11.2公斤，而她採用的就是減醣餐單。她又十分推薦一種食材：豆渣炒，可以用來取代一些料理中的用料，而且有遇水膨脹的特性，加入湯汁之中，不吃白飯也能增加飽足感。

按圖即睇秘訣分享：

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而她為了讓丈夫在減肥時不感到太大壓力，並沒有刻意為他準備減肥餐，而是一家人一起吃同一個餐單。除了拿掉白飯可能會令人不太習慣之外，她刻意沒有在日常餐點上作太大的改變，而是從食材和調味料中著手，讓家人在低醣的食譜之中也能吸收均衡的營養。

丈夫的減肥之路：

小喵不時在blog分享食譜和料理秘訣，而且強調家中的小朋友都十分喜歡吃。假如暑假一日煮3餐未想到如何作出新變化，媽媽不妨參考一下！

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