母親節│陳茵媺李亞男同奶奶食飯送花慶祝　胡杏兒同奶奶入迪士尼

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-05-10 14:03

不少家庭都會出現婆媳關係的問題，有些媽媽甚至表示遇到一個好「奶奶」簡直難過中六合彩！不過，婚後「奶奶」是第二個媽媽，適逢母親節，部分星媽選擇和奶奶一起慶祝，其中李亞男就貼出和奶奶的合照，更加大讚奶奶「keep住young」，感情好得令人羨慕。

李亞男趁著母親節貼出一家人加奶奶的合照，以慶祝母親節，李亞男更加表示奶奶「keep住young」。其實李亞男和王祖藍結婚多年，李亞男一直和奶奶非常好感情，不但分享指出囡囡Gabrielle樣子和王祖藍媽媽很像，亦曾表示購買過手袋送給奶奶。

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胡杏兒同奶奶入迪士尼玩

胡杏兒結婚後三年抱兩，一家四口非常幸福，而杏兒和奶奶的關係亦很融洽。日前母親節，胡杏兒就選擇帶同囝囝，和老公及奶奶一同入迪士尼慶祝，表示「想藉此機會感謝奶奶」，更指出奶奶是最有愛心的奶奶和嫲嫲，「真的不知道沒有她我該怎麼辦」。胡杏兒亦曾經透露，當年懷着大仔Brendan時，奶奶不但燉補品給她養胎，又煮自己喜歡的餸菜。

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陳茵媺同奶奶食飯慶祝母親節

陳茵媺和奶奶的感情亦非常好，早前母親節陳茵媺就和奶奶一起去到酒店食母親節飯，早前亦有和奶奶一起在家中以屏幕隔空為老公陳豪慶祝生日。

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鍾嘉欣多次公開多謝奶奶

鍾嘉欣除了在母親節貼出和媽媽的合照，亦貼出和奶奶的合照，感謝奶奶經常幫手湊小朋友，更加表示「感謝您撫養孩子的父親，我無法想像沒有他的日子。」其實於於去年萬聖節，在社交網站貼出女兒Kelly與兒子Jared的萬聖節裝扮相片，並留言感謝奶奶在她回港拍戲期間為她照顧兩個孩子，「在這段我回港拍戲的日子，我衷心感謝奶奶日日夜夜地為我照顧我的兩個寶貝兒女、她的兩個寶貝孫兒！奶奶多謝您，我愛您！p.s.當然也要多謝我的老爺，和我最愛的老公！」，能夠向奶奶說出「我愛您」的人並不多，相信鍾嘉欣和奶奶定必相處得非常融洽！

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謝安琪對奶奶超細心

謝安琪和張繼聰是娛樂圈中的模範夫妻，但原來謝安琪和張繼聰媽媽的關係亦非常融洽！謝安琪曾經公開大讚奶奶好好，更會在新年期間幫手買年貨，亦分享對待老人家的方法是多啲觀察、更加主動、注重好多細節。謝安琪奶奶亦會幫謝安琪買咖啡。

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陳凱琳與奶奶相處融洽

陳凱琳和老公鄭嘉穎的媽媽相處亦很融洽。陳凱琳曾經表示，結婚前奶奶已經對她如家人，不但會煲湯給她飲，又會經常叫她保重多吃東西，而結婚前鄭嘉穎駕駛二人車，於是在和奶奶吃飯後，陳凱琳亦會主動讓鄭嘉穎送媽媽回家，自己則搭的士自行離去。

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胡杏兒細仔滿月。（胡杏兒ig)