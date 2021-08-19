海洋公園9月再推星夜高峰Glamping　一家四口人均$1200起

去年大受歡迎的星夜高峰Glamping再度登場！海洋公園於9月再推出星夜高峰Glamping，一個價錢包戶外營地及帳篷一晚、4位成人標準入場門票、海洋快證、晚餐套餐及早餐，玩足2日1夜！有興趣記得快點預約啦！



海洋公園去年首次推出「星夜高峰Glamping」，一開售隨即額滿，今年於9月再次推出活動，每個帳幕索價4,800至5,280元。雖然價錢增加近一倍，但今年套票亦包括成人標準入場門票 （兩天）、標準版海洋快證 （只適用於第一日）、指定「爐炭燒」晚餐套餐及指定「灣景餐廳」早餐套餐。

海洋公園9月再推星夜高峰Glamping活動（海洋公園圖片）

留意活動僅接受以4人為單位之報名，3人或以下仍需繳付4人費用參加，大小同價。所有參加者必須同時使用門票入場。現時暫時只剩下九月逢星期日、三、四的日子可供選擇。

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星夜高峰Glamping活動詳情：

套票詳情：

- 1晚私人帳篷 (最多可容納4人)

- 成人標準入場門票4張 (兩天)

- 標準版海洋快證4張 (只適用於第一日)

- 指定「爐炭燒」4人晚餐套餐

- 指定「灣景餐廳」4 人早餐套餐

集合地點：高峰樂園登山纜車站旁

行程：

第一日：

- 上午 10:30至下午 3:30 入營前可於公園內自由活動

- 下午 4:30至下午 5:00 集合入營及講解

- 晚上 7:00 於「爐炭燒」享用晚餐

- 晚上 9:00至翌日上午 於營地及帳篷內體驗

其他可選擇之活動(無須額外付費)：

- 下午 3:45至下午4:15水豚與金剛鸚鵡見面會

- 晚上 9:30至晚上9:45 夜探南極奇觀

第二日：

- 上午8:30至上午10:00 於「灣景餐廳」享用早餐

- 上午11:00至上午11:15海獅見面會

- 上午11:30至中午12:00 退營 (退營後可繼續在海洋公園享用好玩精彩的設施)

其他可選擇之活動(無須額外付費)：

- 上午5:30至上午7:00 觀賞日出

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按圖即睇5個區域分別有咩玩：

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