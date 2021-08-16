親子好去處 ｜一家大細挑戰體能　暑假必玩3大商場運動遊戲體驗

最近天氣陰晴不定，下雨天不能夠到戶外遊玩，亦可以在商場遊玩。有商場推出活動，讓小朋友可以在室內玩遊戲，亦有戶外遊樂區，能夠在天氣好的日子體驗各種運動。今次向大家推介3個親子商場好去處！



樂富廣場「SPORTIVAL 運動嘉年華」

樂富廣場結合「運動會」及「嘉年華」兩大元素，推出「SPORTIVAL 運動嘉年華」，小朋友除了可以體驗運動帶來的挑戰，亦可以大玩首個以香港街景為題的 VR 跳降傘遊戲。活動期間，樂富廣場 B 區戶外休憩用地將化身成體能鍛鍊大本營，推出五大體能挑戰站，免費讓小朋友前來挑戰。除了緊張刺激的活動外，一家大小更可以到毗連的都市農莊，觀賞全新種植的可食用太陽花、冬瓜及老黃瓜等仲夏植物，親近大自然。

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秀茂坪商場 「S.M.P.蝴蝶保衛隊」、慈雲山中心「Summer Fun 蝴蝶『園』遊會」

今個暑假，秀茂坪商場與慈雲山中心一同推出以蝴蝶為題的夏日活動，分別為「S.M.P.蝴蝶保衛隊」及「Summer Fun 蝴蝶『園』遊會」。在這個蝴蝶飛舞的盛夏時節，讓小朋友及大人透過遊戲及工作坊體驗，認識保育蝴蝶的生態價值，達至可持續發展。秀茂坪商場內除了有障礙賽遊戲讓小朋友親身體驗蝴蝶的生長過程，亦有 1:30 的巨型蝴蝶裝置讓大家打卡。

而慈雲山中心則舉辦「Summer Fun 蝴蝶『園』遊會」安排了多個遊戲攤位及夏日體驗，活動除了介紹 3 樓蝴蝶園及香港蝴蝶資訊外，亦加入運動元素，讓大眾於夏日同樂之餘，亦可增長多方面知識。

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屯門愛定商場 H.A.N.D.S 愛定運動道館大挑戰

民坊旗下屯門愛定商場H.A.N.D.S由即日起至2021年9月12日期間舉辦愛定道館大作戰活動，小朋友可以追尋6個不同位置的聖火足跡，燃點所有聖火換領獎品。亦可以參加運動競技館，挑戰單車、極地冰壺賽、划艇等等，小朋友可以在室內玩足一日。

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