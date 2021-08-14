親子好去處 ｜灣仔玩水放電充氣嘉年華　大玩4米充氣水滑梯

玩水是消暑的暑期好節目，除了泳池、沙灘，今個夏天還多了一處鬧市中的選擇，位於灣仔碼頭旁邊的大型充氣夏水禮。

攝影：歐嘉樂



放電嘉年華夏水禮由即日起，一連15日於灣仔Harbour Chill 海濱休閒站 (灣仔臨時海濱花園)舉行，佔地30,000呎，場內設有12項刺激體驗，包括全長33米、高6米的「濕身障礙賽」、4米高的「3D海盜水滑梯」、「水軍對打」、「出賣孩子水保齡」及「撲朔迷離宮」等等。

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現場不設洗手間

場內不同的遊戲設施，大考小朋友觀察力、思考力及合作精神。部分活動會有濕身可能，小朋友濕身遊戲穿著便服與泳衣皆可，大會建議家長帶備泳衣或帶備一套後備衣服更換，場內設有兩個水龍頭作為沖身區，讓小朋友可以沖洗手腳，亦設有流動更衣室，但不設洗澡。場內不設洗手間，如有需要可徙步到灣仔碼頭或香港會議展覽中心的公眾洗手間。每位參加者必須佩戴口罩，由於玩樂設施可能會整濕口罩，大會更提供口罩讓參與者更換。

場內共12項遊戲，全部以代幣收費，每項遊戲由1個至3個代幣不等，玩樂設施約5-10分鐘。

由於天雨關係可能會令部分遊樂設施關閉，一切以大會安排為準。現場以露天環境為主，家長可帶備雨傘及嬰兒車遮雨擋等雨具，以備不時之需。

日期: 2021年8月15日至2021年8月29日

開放時間: 2:00pm - 9:00pm(最遲入場時間為 8:00pm)

地點: 灣仔Harbour Chill 海濱休閒站 (灣仔臨時海濱花園)

點圖即睇收費：

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