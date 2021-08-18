Pop it｜一塊彩虹矽膠板竟成小朋友新興玩意　Bob：到底有咩好玩

今個暑假既不能外遊，可參與的活動也不多，小朋友百無聊賴在家有什麼可以做？近日小朋友興起玩一款小玩意「Pop it」（或稱「Rainbow Bubble Pop」），一塊簡單的彩虹矽膠板，用一隻手指就可以玩到，就連不少星二代都有玩！Bob林盛斌也在ig問道：「有冇人可以話俾我知到底有咩好玩？」而張繼聰亦有貼出家中的3塊「Pop it」並指是「兒童界潮物」，究竟這款大受小孩歡迎的玩意點玩？



按圖即睇Pop it玩法：

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「Pop it」是一塊矽膠的彩色板，有不同形狀、造型及尺寸，質感柔軟，按壓時會發出輕微的「Pop」聲，除了可以當「啪啪紙」釋放和紓緩壓力，亦有很多不同的玩法，可以自由設定玩法，所有玩法都是以按最後一粒的玩家為輸。此外亦有廠商在每格加上英文或數字，加入更多玩法。這個小玩意好玩之餘亦可訓練數感及思維，寓玩樂於學習，難怪大受歡迎。

另一個受歡迎的原因，是其價錢便宜，而且到處也可以買到，早前玩具反斗城亦有出售，售價為$39.9，其後已沽清，現時在深水埗玩具街及不少報紙檔也有出售，一般約售十多元，而在淘寶亦有各款「Pop it」出售，售價由8元人民幣起。

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近日在ig也有不少明星分享這個玩意，4孩爸爸Bob林盛斌昨日（17日）亦有分享家中的「Pop it」更問道：「有冇爸爸媽媽最近屋企多咗好多呢啲嘢？有冇人可以話俾我知到底有咩好玩？」呂慧儀亦有回應：「我屋企有好多啊！」而方力申指自己有玩，並解釋玩法：「有。好似捉棋咁。好似係可以撳一下兩下或者三下，輪流撳，到最後冇得撳就算（輸）。」（玩法應是按到最後一格的為輸）

另一位爸爸張繼聰今日亦有在ig分享家中3個「Pop it」，並指是「兒童界潮物」，他問道：「爹哋媽咪，你今日㩒（撳）咗未？」他更指這玩意是益智，但女兒Kakaball年紀太小，未懂得計數。

玩具反斗城早前在Youtube的影片，介紹Rainbow Bubble Pop玩法：

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