家居裝修｜淘寶卡扣式地板成為主婦最愛　零經驗僅花3日鋪好

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-06-16 22:05

在裝修的費用之中，重鋪地板所需的洗費可謂十分高昂。假如家中的地板已日久失修、被小孩的玩具刮花，甚至弄至凹陷，很多媽媽都希望重裝地板，讓家居煥然一新。有家庭主婦在淘寶購入卡扣式地板，在原本的地板上再自行重新鋪上，完全沒有裝修經驗也能做到，家居格調也頓時提升！

和之前曾介紹的地板貼有所不同，卡扣式的地板是有厚度的仿木紋塑膠地板，聲稱防水防火防潮，能自行切割，也能隔音，而且沒有甲醛。有主婦早前購入，和同樣零裝修經驗的丈夫嘗試自行組裝，在網上自行學習，僅花3天就把地板換成新的一樣！

另一位網友也自行進行了類似的小工程，從照片可見到地板的厚度。因此，如家中的大門和櫃門十分「貼地」的話，用家可能要再改裝一下以配合升高了的地板。

有網友擔心自行卡扣的地板有機會在抹地時滲入水分，而令地板發霉。主婦亦耐心解釋，淘寶店主附贈了珍珠綿以隔音和防潮，她亦有在部分的縫隙之中添加玻璃膠，以防滲水。

記者在淘寶網發現多款不同木紋款式的卡扣式地板，有些店鋪稱可以直送香港，而最便宜的款式大約24元人民幣一塊。

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單位翻新前格局