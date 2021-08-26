已打針印傭8.30起可來港工作　目前僅1間酒店作隔離8.27開始預約

因新冠病毒疫情影響，本港早前和菲律賓、印尼啟動了熔斷機制，禁止兩國的航班來港，令等待外傭的家庭大受影響。繼港府日前與菲律賓協定在8月30日起，持認可針卡的外傭可來港工作後，今日（26）公布與印尼亦達成協議，表示來港的外傭必須持有由該兩國相關主管當局確認的疫苗接種紀錄，並在抵港後於指定檢疫設施接受強制檢疫，其後可留港工作。



因疫情而引起的「搶外傭」情況有望在8月30日後得到紓緩，繼早前港府和菲律賓達成協議後，今日（26日）再公布與印尼政府訂定雙邊疫苗紀錄認可協議。由8月30日起，在該兩國完成疫苗接種的外傭可來港工作。他們必須持有由該兩國相關主管當局確認的疫苗接種紀錄，並在抵港後於指定檢疫設施接受強制檢疫。

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印傭來港前要先預備4份文件

所有在印尼或菲律賓完成疫苗接種的外傭在登機來港時必須出示以下文件：

- 由印尼或菲律賓當局發出的認可疫苗接種紀錄、由香港入境事務處（入境處）發出的有效外傭工作簽證；

- 預定起飛時間前72小時內採樣進行的聚合酶連鎖反應（PCR）核酸檢測陰性結果證明；

- 指定檢疫設施預訂房間的確認書，租住期為抵達香港當日起計不少於21晚。

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僱主在8月27日起可為外傭預約隔離用的酒店房間。(資料圖片)

僱主要先預備好才為外傭訂機票

政府提醒外傭的僱主和中介，必須先為外傭預訂好酒店作21日隔離用途，才安排機票。而目前政府只提供1間酒店—荃灣絲麗酒店作菲律賓和印尼的外傭作隔離，只提供409間房間。僱主可在8月27日用電郵與酒店聯絡，聯絡酒店預訂房間，酒店會因應整體訂房情況調整每日可供預訂房間數目。在收到預約後，酒店會逐一與訂房人士確認預約及安排辦理相關手續。

預訂房間時，酒店會要求訂房人士提供外傭的護照副本、有效的工作簽證及認可疫苗接種紀錄，以核實外傭身分及確定疫苗接種紀錄的真確性。外傭入住設施時，亦須提供上述文件以供查核。如僱主及職業介紹所錯誤預訂其他指定檢疫酒店的房間，有關外傭將不能登機來港，亦可能會因酒店不能退款而引致金錢損失。