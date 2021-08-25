8.30日起已打針菲傭可來港　僱主聘請海外菲傭最新價目3萬2千起

在新冠疫情影響之下，海外傭工因未能來港，持續出現供不應求情況，特首林鄭月娥昨早（24日）表示，將安排特定酒店，讓外傭來港接受21天隔離檢疫安排，並需持有認可的新冠疫苗接種證明，方能登上航機來港。外傭僱主關注組召集人徐曉彤表示措施可紓緩早前累積的申請，希望陸續有來，才可起到真正作用，她曾收到求助個案是有外僱開出月薪$8000月的條件，外傭跳工情況仍然嚴重。



因疫情關係，菲律賓和印尼的外傭長時間未能來港，令本地需求一直積壓，出現高價搶人的情況，特首林鄭昨日公布新措施時指出，知悉或有數千外傭需要來港工作，但強調回港過程必須有序、分批。她解釋，若大批外傭一次過回港，雖透過外防輸入措施，能夠跟蹤確診人士，確保她們不會流入社區，但仍會對醫療系統亦構成壓力，故透過特別檢疫酒店，安排來港外傭接受21天檢疫，讓外傭有序返港，呼籲僱主體諒。

林鄭又指，港府已與菲律賓及印尼政府商討疫苗紀錄互認安排，勞工及福利局將於本周內公布菲、印兩國外傭來港工作的安排，透露目前有一間酒店願意接待返港外傭，可約提供 400間房間。她解釋，需要靠檢疫酒店確保外傭有序來港，做到既可滿足傭主需求，又不為防疫帶來太大風險的目的。

嗌價高至8千

外傭僱主關注組召集人徐曉彤認為新措施有總比沒有好，「但來的外傭是紓緩早前積下來的申請。希望陸續有來，才有真正作用，始終之前有大量長期積壓的需求，要時間。至少1-2個月才見成效。最過份是有外傭嗌價至$8000，還要求必須有獨立房等，政府一定要把好關卡，斷約外傭要離境，否則他們繼續跳工，影響的是香港家庭。」

香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤(圖片由受訪者提供)

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外傭要求5千以上人工及獨立房間

皇朝國際僱傭公司市場經理鄧先生表示，今個星期已有不少香港僱主開始考慮聘請海外傭工，但本地姐姐，特別是滿約的仍然有價有市，他說：「$5000人工或以上的人工已成基本價，如果要照顧新生嬰兒、又或者同一個家庭要照顧好多個人，薪金可能會超過$6000，甚至更多，需要高人工之餘，亦有機會要求有獨立房間，香港土地寸金尺土，未必真係有咁多僱主可以提供到呢個配套畀工人姐姐，好多時候都會用『銀彈策略』嚟解決燃眉之急。」

新措施於8月30日起，菲傭可來港工作，估計涉約4千多人，鄧先生指：「但大家也要預頭一兩個月，來港機位及酒店供稱會比較緊張。不排除有僱主可能會主動要求，加多少少機票錢，搶貴機票返讓姐姐抵港。」

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8-10個僱主選一位工人

安樂窩僱傭中心執行董事王偉東(Daniel)表示現時最新市場情況:「現時很多僱主因為海外工人遲遲未到，被迫要同舊工人高薪續約。人工最少$5800 起跳，如果斷約工人搵新工，一般會要求人工$5500或以上。 另外會考慮照顧家庭人數，工人房安排，僱主是否經常在家，是否要照顧初生嬰兒或者幼兒，平均8-10個僱主選一位工人。」

王偉東Daniel Wong：安樂窩僱傭中心執行董事，從事12年僱傭中介公司。(圖片由受訪者提供)

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