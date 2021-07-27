深圳或引入外傭　如落實恐掀本地外傭北上潮　專家料人工高1、2千

本地外傭在疫情期間已經供應銳減，不少家庭也在「搶姐姐」，香港僱傭公會主席陳東風指本地外傭薪金叫價6000至7000元已成常態。深圳近日出台的《關於促進消費擴容提質創造消費新需求的行動方案（2021－2023年）》，提及將探索試點引進外傭，並加快研究實施範圍、實施機構及服務對象等。陳東風認為本地外傭「近水樓台」，一旦落實有機會掀起外傭北上潮，人工料再叫高1、2千元。



內地媒體報道，在7月21日最新一期《深圳市人民政府公報》上，深圳市人民政府上周出台《關於促進消費擴容提質創造消費新需求的行動方案（2021－2023年）》，當中提及將探索試點引進外傭，並加快研究實施範圍、實施機構、服務對象等。此政策相信是為了配合內地的三孩政策、鼓勵生育有關。

香港僱傭公會主席陳東風表示，內地市場大、需求多，假如落實開放聘用外傭，必然會掀起和本港僱主「搶人」的情況。他指，現時內地聘用保母的薪金大約5千至7千元人民幣，比本地外傭最低工資4,630元較高，相信會帶來很大競爭。

另外，陳東風又表示，內地的工作環境亦比本港優勝，「內地嘅居住環境大啲，大家唔會400尺逼好多人，見面少啲、爭執都少啲。而且內地對工人嘅分工都仔細啲，湊小朋友就湊小朋友，唔會又湊小朋友又要煮飯，對比香港嘅工作環境係尊重啲」。

香港仍有政策優勢

陳東風指，內地不是首次提出引入外傭，但兩地政府一直爭持不下，未能達成共識。「原因係菲律賓政府要求外傭的勞工法必須跟從菲國標準，但中方未能承諾做到，例如外傭有權利組織工會、懷孕不能開除等勞工權利等。」他說。

此外，他指普遍外傭對內地都認識不足，對治安等方面有憂慮，因此一開初到內地工作或有戒心。

「不過，假如中方解決到以上問題，真係有可能引發外傭北上潮。」陳東風認為，本地的外傭是最接近、最方便到達深圳，在供應下跌、本地需求不變的情況下，「搶人」、調高薪金亦是可預見的情況。「而家外傭叫價6、7千蚊已常態化，如果政府仲唔加新血，到時可能要高多1、2千，好視乎香港政府取態。」他說。

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