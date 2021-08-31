Netflix《婚姻故事》刻劃婚姻陰暗面　10句對白道盡夫婦虐心感受

入圍六項金球獎的Netflix 原創電影《婚姻故事》（Marriage Story）上線後的戲後衝擊已經在網上引起熱議，當中台詞宛如是現實婚姻生活裏最好的詮釋。



《婚姻故事》講述一對分崩離析的當代美國夫妻，寫實地呈現婚姻的內部與雙方的複雜情感。他們相愛着彼此，卻無法在繼續一起生活。飾演男女主角的Scarlett Johansson與Adam Driver演技大爆發， 劇情就是真正感情婚姻裏一般的平淡流暢，最後真實呈現關係中不對等的犧牲與奉獻。

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他不把我當作一個獨立個體來看待。

Scarlett Johansson所飾演的Nicole這樣對律師說，這是現實生活中任何一段婚姻和感情可能發生的事情 - 兩個獨立的人被視為一個不可分割的單位。任何一方都可能會失去自己的身份，這段婚姻裏，Charlie最終只是簡單地將Nicole視為自己和自己願望的延伸。

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刑事律師看到壞人善良的一面，離婚律師看到好人醜陋的一面。

夫妻倆一開始以禮相待，扮演着無奈分開但是願意為兒子妥協的好人。隨着彼此律師互揭瘡疤，最終兩人不再為保全兒子的最大利益退讓，只求打贏官司出一口氣。這句由律師口中說出的台詞，徹底地擊垮Charlie風度翩翩的面具。

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帶着孩子離婚是非常痛苦的事，就像沒有屍體的死亡。

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我跟隨他的人生，因為他的生活讓我感到活着很有意義。

Nicole在Charlie身邊感受「活着」，以至於她沒有意識到自己的生命被對方消耗。一段感情關係，都是互相吸引，也是互相消耗，因為愛情是如此的令人陶醉，以至於掩蓋消耗的惡意，直到你自己都要消失了卻還沒有意識到。

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原來我內心枯萎的部分並非真正死亡，而只是昏迷。

Nicole坦率地向離婚律師坦白當初Charlie吸引她的原因。Charlie對生活的熱情和想像力激發了她嘗試不同表演的方式，喚醒Nicole以為自己在好萊塢已死的表演靈魂。感情中的崇拜，會激發我們發揮無法想像的優勢，即便最終關係必須結束，仍然可以無悔地看待，因為這段在精神和情感上都經歷過的覺醒，將在餘生中伴隨着我們繼續成長。

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你曾經喜歡我們生活，只是現在你決定否認我們曾有過的快樂。

從電影的一開始，Nicole就是個不願意溝通表達自己需求的角色設定，後來在一段爭吵中，Charlie告訴她，選擇搬到紐約，並選擇放棄她自己在好萊塢正要起飛的事業，應該對自己的行為負責，而不是將所有的責任歸咎於他。所有的關係一開始都是快樂的遷就，直到失去自我後才開始了厭惡自己當初為何選擇遷就。

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我跟你結婚後，自己就完全變了一個人。

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我甚至不知道我的品味是甚麼，因為我從未被詢問過我想要甚麼。

Nicole和Charlie的關係如此之多似乎是單方面。對妮可來說，她的個性之所以被接受，是因為查理仔細檢查了她的一舉一動，並且從不把價值放在她的藝術視野中，常常因此而對自己的繆斯進行審視，從而阻止了她實現很多夢想，導致Nicole漸漸地不知道自己要甚麼，卻清楚地知道Charlie的喜好，就連看菜單時也是。現實婚姻中，許多人為了對實現夢想而付出直到失去自己，似乎只有分開，才能找回原本的自己。

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我不屬於我自己。

Nicole為了Charlie放棄好萊塢搬到紐約，成就Charlie在紐約的舞台劇事業，使Nicole的電影事業黯然失色。直到他們的婚姻快要結束時，她意識到自己的身份逐漸消失，才找到為自己奮鬥的勇氣。 在戀愛關係中，有必要與自己的自我重新建立聯繫，而不是讓自己成就他人而迷失方向。

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我見到他二秒鐘就愛上他，雖然如今說愛己無意義，但我這一生都會繼續愛他。

劇情最激烈的高潮處，我們以為這對夫妻再也無法找到憎恨彼此以外的相處方式，但是電影中卻又處處可見到一些小線索，能發現兩人仍心繫對方。Nicole片頭的自白，在片尾最後以溫柔的告白賺人熱淚。《婚姻故事》的結局是否圓滿，只有親自體驗過，走過這麼一段的人才能深刻體會。