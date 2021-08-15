夫婦吵架小心贏了場交輸了個家　這句話對方火遮眼時滅火最有效！

缺乏溝通，對感情關係是很大的傷害。一但缺乏真誠的深度溝通，兩人之間的親密感也會因此減少，甚至走向分道揚鑣的結局…



或許你覺得跟現任的伴侶非常甜蜜、如膠似漆；但當伴侶之間來到一個階段，或許，你也發現「吵架後必須好好講開」的重要性。哪怕彼此再怎麼氣味相投，但就連身在同的屋簷的家人也會吵架了！兩個獨立的個體若要維持一段健康又長久的關係，也需要更多的溝通和包容。然而，伴侶間在處理生活中的大小問題時，多半帶着個人情緒以及固執的價值觀，甚至一不小心說了一些難聽的話，因而深深傷害了對方。

所有的婚姻專家都會強調伴侶溝通的重要性，也透過各種工作坊或暢銷書傳授「溝通的五要素」、「面對衝突的四種方法」之類的關係秘笈。在外國媒體網站「huffpost」就有專業的諮商師分享了和親密的另一半相處間的故事。一起來看看吧！

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請讓對方知道，你們共處同一陣線

結婚十多年的 Ashley Innes 與伴侶，跟其他相處很久的夫妻一樣，絕對會有起口角、發生衝突的時候，他們經常爭吵的是兩個人彼此無法平衡「生活」和「工作」上的協調，雙方都在極高壓力的職場環境裏工作，也經常無法抽出更多的時間陪伴彼此，更容易把工作情緒帶回家，陷入互相指責的循環並不是少見的事情。

但在這種過程中， Ashley Innes 發現，每當吵架越吵越烈時，有一句話經常很有用，她表示：「我告訴我的丈夫，『請記得，我們站在同一陣線。』」講出這一句話可以馬上幫助他們抽離爭執、脫離衝突的漩渦，並提醒對方：我不是你的敵人，而是愛人。這會讓你最愛的伴侶冷靜情緒，專注在傾聽、妥協以及解決問題方面，而不是無謂的爭執與爭吵。

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對此， 專業的心理學家 Marie Land 是這樣解釋的：

當吵架時說出「我們站在同一陣線」時，其實背後的含義是，我不希望看到我們陷入爭執或是分歧的狀態，我依然是深愛、懂你的人，更想要這一段關係。

一旦脫口而出這句真誠的真心話，可以讓彼此的防禦心與刺蝟般的外殼瞬間消失，停止把對方當敵人看，並開始解決真正的問題。

心理學家 Marie Land 更進而分析了「我們站在同一陣線」這句台詞之所以能達到效果，其實是利用這句話，讓原本爭執得面紅耳赤的兩個人可以暫停 10 至 15 秒的時間，冷靜一下，更理性地看待問題的根源。

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伴侶吵架「爭輸贏」最傷感情：親密關係不該是互相較量，而是感受同理心

Trey Morgan 也是一位很專業的婚姻諮商師，要在吵翻天時說出「我們站在同一陣線」其實有難度，而之所以不好執行和適應的原因，其關鍵點在於：

當我們的意見產生分歧時，我們都覺得自己講的話語是對的，所以，我們都希望對方是錯的，但這不是誰輸誰贏比賽，在親密關係中，要不我們就一起贏，要不我們就一起輸。

親密相愛的一對情侶，都是一體的。一旦確認關係做好約定了，我也不再只是單數的「我」，而是雙數的「我們」，當一個人吵贏了另一個人，其實伴侶雙方都輸得徹底。兩個人必須更成熟地面對彼此和這一段關係，讓爭執恢復到和平的溝通狀態，Trey Morgan 表示：「一旦你體認這種心態，就會變得異常地平靜和有效。」

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在一段感情中，哪有甚麼爭強好勝的，你家裏，在最親近的人面前為了爭那一口氣又有甚麼意義呢？到最後，兩個人撕破臉了，豈不是更沒面子。到時候再後悔莫及也根本一點用也沒有了。所以，在愛的人面前，該軟就得軟，沒必要為了一時之氣，非要爭個輸贏。到最後，吵散了，分手了，離婚了，傷心的不還是你？

很多時候，我們幾乎都會在吵架的那一瞬間理智線全斷，只想證明自己是對的、對方都要聽自己的——卻忘了眼前的伴侶是那一個深愛的人。分歧與爭執，不全然是一件壞事，而是能更了解對方的切點與角度。但太過自我又氣盛，卻也經常為一段感情劃上遺憾又哀傷的句點。

倘若下次真的和愛人吵架了，不妨試試看這句「請記得，我們站在同一陣線」吧！

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】